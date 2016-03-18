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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۱۹

رئیس پلیس امنیت عمومی شرق استان تهران:

طرح امنیت اخلاقی در مراکز اقامتی اجرا می شود

طرح امنیت اخلاقی در مراکز اقامتی اجرا می شود

شرق استان تهران-رییس پلیس امنیت عمومی شرق استان تهران گفت: طرح امنیت اخلاقی در مراکز اقامتی در ایام نوروز اجرایی شده و با هنجارشکنان برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریمی رییس پلیس امنیت عمومی شرق استان تهران عصر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی در روزهای پایانی سال اظهار داشت: با بسیج امکانات و تجهیزات، اقدامات نظارتی بر روی اصناف مختلف تشدید شده است.

وی افزود: در راستای بازرسی از صنوف مختلف توسط مأموران انتظامی، ده هزار جنس تقلبی و غیر قانونی کشف و ضبط و مختلفان تحویل مراجع قانونی شدند.

سرهنگ کریمی ادامه داد: به اتحادیه ها و صنوف مختلف هشدارها و توصیه های لازم مبنی بر رعایت قانون در فروش اجناس و ارائه خدمات مختلف داده شده و قطعا با متخلفان بر اساس قانون برخورد می شود.

رییس پلیس امنیت عمومی شرق استان تهران گفت: در ایام نوروز نیز برنامه های ویژه ای از سوی پلیس شرق استان تهران برای ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی اجرایی می شود.

وی تأکید کرد: طرح ارتقای امنیت اخلاقی در بزرگراه ها و مراکز اقامتی در ایام تعطیلات نوروزی با جدیت توسط پلیس اجرایی شده و با هنجارشکنان برخورد خواهد شد.

وی افزود: ایستگاه های امنیت اخلاقی با همکاری پلیس های افتخاری و بسیجیان در ایام نوروز برای ارتقای سلامت اخلاقی و اجتماعی دائر می شود.

 

کد مطلب 3582827

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