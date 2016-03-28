به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز (دوشنبه) اعلام کرد؛ بر این اساس نرخ بانکی ۱۲ ارز نسبت به دیروز افزایش و قیمت ۲۲ واحد پولی کاهش یافت؛ البته نرخ ۵ ارز نیز تغییری نکرد و دلار بانکی با رشد قیمت به ۳۰ هزار و ۲۵۵ ریال صعود کرد. پوند انگلیس امروز ۴۲,۷۴۴ ریال و یورو ۳۳۷۶۹ ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس ۳۰۹۴۹ ریال، کرون سوئد ۳۶۴۰ ریال، کرون نروژ ۳۵۵۹ ریال، کرون دانمارک ۴۵۳۰ ریال، روپیه هند ۴۵۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸۲۳۸ ریال، دینار کویت ۱۰۰۱۷۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸۸۹۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۶۶۲۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۳۹۰۰ ریال، ریال عمان ۷۸۵۸۴ ریال، دلار کانادا ۲۲۸۱۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۱۹۵۶ ریال، لیر ترکیه ۱۰۵۱۰ ریال، روبل روسیه ۴۴۵ ریال، ریال قطر ۸۲۹۴ ریال، یکصد دینار عراق ۲۷۳۵ ریال و لیر سوریه ۱۶۱ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ دلار استرالیا ۲۲۷۰۵ ریال، ریال سعودی ۸۰۶۴ ریال، دینار بحرین ۸۰۱۳۴ ریال، دلار سنگاپور ۲۲۰۳۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲۰۶۰ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۸۳۵۳ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶۲۹۴ ریال، دینار لیبی ۲۱۸۶۱ ریال، یوان چین ۴۶۴۶ ریال، یکصد بات تایلند ۸۵۴۹۰ ریال، رینگیت مالزی ۷۴۹۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵۸۲۷ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۸۷۲۳ ریال، افغانی افغانستان ۴۴۳ ریال، منات آذربایجان ۱۸۷۳۳ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱۵۰۱ ریال، سامانی تاجیکستان ۳۸۴۵ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴۷۶۵ ریال است.