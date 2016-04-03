ملی پوشان جودو به اردوی چهار روزه کیش می روند

به گزارش خبرنگار مهر ، بیست و پنجمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی آسیا ۲۷ فروردین ماه به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار خواهد شد و تمرینات تیم ملی کشورمان برای حضور در این دوره از رقابتها در تهران پیگیری می شود. محمد منصوری سرمربی تیم اعزامی به این دوره از رقابتها پیشنهاد برگزاری یک اردوی چهار روزه را قبل از اعزام به تاشکند به فدراسیون داده است.

بر همین اساس و با موافقت مسئولان فدراسیون جودو ، این تیم سه شنبه هفته جاری راهی جزیره کیش خواهد شد و پس از چهار روز تمرین در این جزیزه خوش آب و هوا راهی تهران شده و ۲۴ فروردین ماه جهت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا راهی تاشکند می شود.

به غیر از جواد محجوب که به تازگی از مسابقات و اردوی گرجستان به تهران بازگشته وتا زمان اعزام تمرینات خود را مربیان اختصاصی در تهران دنبال می کنند. ، ناصر ناصري پور، عليرضا خجسته، محمد محمدي بريمانلو، وحيد بنا، مهدي فتحي پور، سعيد ملايي ، سعيد مرادي و احمد ناقدي حسين زاده راهی کیش خواهند شد تا در این اردوی کوتاه مدت شرکت کنند.

رقابتهای جودو قهرمانی آسیا در دو بخش تیمی و انفرادی از ۲۷ فروردین ماه در تاشکند آغاز شده و ۲۹ فروردین ماه با برگزاری مسابقات بخش تیمی به پایان خواهد رسید.