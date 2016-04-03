پیام مهم مقام معظم رهبری و آیت الله بهجت به حزب الله در سال ۲۰۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان در گفتگو با شبکه المنار به بیان مطالبی در خصوص آیت الله بهجت (ره) پرداخت.

بر اساس این گزارش، وی در خصوص چگونگی آشنایی با آیت الله بهجت تصریح کرد: برای اولین بار هنگامی که با مجموعه ای از اعضای حزب الله به ایران سفر کرده بودیم به قم رفتیم و با تنی چند از علما از جمله آیت الله بهجت دیدار کردیم.

سید حسن نصرالله در خصوص شخصیت آیت الله بهجت تصریح کرد: وی هیبت خاصی داشت و در طول نشستی که با او داشتیم ساکت بود.

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه اظهار داشت: پایبندی به نماز، صلوات و استغفار از جمله توصیه های مهم آیت الله بهجت به اعضای حزب الله بود.

سید حسن نصرالله در ادامه گفت: پس از مدتی آیت الله بهجت پیغامی را برای من ارسال کرد و در آن از من خواسته بود تا ذکر «اللهم اجعلنی فی درعک الحصینة التی تجعل فیها من تشاء» را روزانه تکرار کنم.

در همین ارتباط سید حسن نصرالله افزود: در ابتدا علت چنین درخواستی از سوی آیت الله بهجت را متوجه نشدم و گمان کردم که شاید تهدیدات امنیتی که متوجه من بودند موجب این درخواست از سوی وی شده است اما با گذشت چند ماه حمله وحشیانه اسرائیل به جنوب لبنان آغاز شد و تل آویو تمامی مناطقی را که گمان می کرد من در آنجا حضور دارم بمباران کرد؛ در آن هنگام بود که علت درخواست آیت الله بهجت را درک کردم.

دبیرکل حزب الله لبنان همچنین گفت: پس از حمله رژیم صهیونیستی به لبنان در سال ۲۰۰۶، آیت الله بهجت با ارسال پیامی برای من تصریح کرد که بدون شک حزب الله لبنان در این جنگ پیروز خواهد شد.

سید حسن نصرالله همچنین اظهار داشت: امام خامنه ای (مد ظله العالی) نیز با آغاز این جنگ، پیامی برای من فرستادند و در آن فرمودند: حزب الله لبنان در این جنگ پیروز و به یک قدرت منطقه ای تبدیل خواهد شد.

وی افزود: پس از وفات امام خمینی (ره) منصبی به نام دبیرکل حزب الله در این گروه وجود نداشت و تشکیل این منصب پس از ارشادات امام خامنه ای (مد ظله العالی) صورت پذیرفت.

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه گفت: من همچنان کتاب های حوزوی امام خامنه ای (مد ظله العالی) را از طریق اینترنت دنبال کرده و مطالعه می کنم.