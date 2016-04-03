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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۳۶

مسئول اداره آموزش دفتر مدارس حوزه خراسان:

استعدادهای برتر مدارس علمیه خواهران شناسایی می‌شوند

استعدادهای برتر مدارس علمیه خواهران شناسایی می‌شوند

مسئول اداره آموزش دفتر مدارس خواهران حوزه علمیه خراسان از تلاش این حوزه برای شناسایی استعدادهای برتر حوزوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه هاشمی با اشاره به مراحل شناسایی استعدادهای برتر در حوزه علمیه خراسان، با توجه به فراخوان نامزدهای استعداد برتر از میان ممتازان سطوح مختلف، تصریح كرد: شناسایی تعدادی از طلاب و فارغ التحصیلان دارای معدل بالاتر از ۱۸، در مرحله اول صورت گرفته است.

این مسئول اداره آموزش دفتر مدارس خواهران، به فرم‌های شناسایی و تحویل فرم‌ها به این دفتر نیز اشاره و بیان كرد: در مرحله دوم فرم‌هایی برای طلاب ارسال شده كه پس از تكمیل آن، در مرحله مصاحبه قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به بررسی فرم‌ها و مصاحبه علمی - تربیتی توسط این دفتر، گفت: امتیازگیری داوطلبان با انجام تست تربیتی شخصیت، تحت اشراف كارشناس تربیتی همراه با مصاحبه علمی، و كسب حداقل معدل ۱۴ در آزمون كتبی از دروس طبق آیین نامه استعداد برتر صورت می‌گیرد.

هاشمی با بیان اینكه مصاحبه‌ها به صورت سطح بندی صورت گرفته است، تصریح كرد: مرحله اول مصاحبه با بیش از ۱۰۰ نفر از فارغ التحصیلان سال تحصیلی ۹۲-۹۱ آغاز شد و مابقی نامزدها، امسال فراخوان خواهند شد.

وی با اشاره به اینكه این دوره از مصاحبه‌ها در مدرسه حضرت زینب(س) برگزار شد، خاطرنشان كرد: پس از اینكه منتخبان مرحله مصاحبه را با موفقیت سپری كردند اسامی به دفتر نخبگان مركز مدیریت حوزه علمیه خراسان اعلام خواهد شد و پس از بررسی‌های این دفتر، در مرحله بعد نیز این اسامی به دفتر نخبگان قم ارسال می‌شود.

کد مطلب 3589352

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