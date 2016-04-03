به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه هاشمی با اشاره به مراحل شناسایی استعدادهای برتر در حوزه علمیه خراسان، با توجه به فراخوان نامزدهای استعداد برتر از میان ممتازان سطوح مختلف، تصریح كرد: شناسایی تعدادی از طلاب و فارغ التحصیلان دارای معدل بالاتر از ۱۸، در مرحله اول صورت گرفته است.

این مسئول اداره آموزش دفتر مدارس خواهران، به فرم‌های شناسایی و تحویل فرم‌ها به این دفتر نیز اشاره و بیان كرد: در مرحله دوم فرم‌هایی برای طلاب ارسال شده كه پس از تكمیل آن، در مرحله مصاحبه قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به بررسی فرم‌ها و مصاحبه علمی - تربیتی توسط این دفتر، گفت: امتیازگیری داوطلبان با انجام تست تربیتی شخصیت، تحت اشراف كارشناس تربیتی همراه با مصاحبه علمی، و كسب حداقل معدل ۱۴ در آزمون كتبی از دروس طبق آیین نامه استعداد برتر صورت می‌گیرد.

هاشمی با بیان اینكه مصاحبه‌ها به صورت سطح بندی صورت گرفته است، تصریح كرد: مرحله اول مصاحبه با بیش از ۱۰۰ نفر از فارغ التحصیلان سال تحصیلی ۹۲-۹۱ آغاز شد و مابقی نامزدها، امسال فراخوان خواهند شد.

وی با اشاره به اینكه این دوره از مصاحبه‌ها در مدرسه حضرت زینب(س) برگزار شد، خاطرنشان كرد: پس از اینكه منتخبان مرحله مصاحبه را با موفقیت سپری كردند اسامی به دفتر نخبگان مركز مدیریت حوزه علمیه خراسان اعلام خواهد شد و پس از بررسی‌های این دفتر، در مرحله بعد نیز این اسامی به دفتر نخبگان قم ارسال می‌شود.