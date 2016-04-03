خط ویژه گردشی اتوبوس در منطقه ۷ راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حیدرنیا با اعلام این مطلب افزود: ارائه تسهیلات مناسب به شهروندان برای دسترسی آسان ، کاهش ترافیک و همچنین افزایش سرعت وسایل نقلیه امدادی و انتظامی از جمله اهداف راه اندازی این خطوط ویژه اتوبوس است.

وی در ادامه از مزایای ایجاد خط ویژه اتوبوس به کاهش زمان انتظار مسافران در ایستگاه ها و افزایش ایمنی و امنیت مسافران و سرعت وسایل حمل و نقل عمومی اشاره کرد و تصریح کرد: با توجه به واقع شدن منطقه ۷ در قلب پایتخت و تجمع بسیاری از ادارات دولتی در آن و همچنین وجود ترافیک ، راه اندازی خطوط ویژه اتوبوس را در دستور کار خود قراردادیم.

معاون شهردار منطقه ۷ با اشاره به اینکه بخشی از این مسیر خط ویژه در منطقه ۷ و بخشی دیگر در منطقه ۶ واقع شده است، عنوان کرد: در طول این مسیر ۲۴ ایستگاه واقع شده و ۱۰ دستگاه اتوبوس در حال فعالیت در آن هستند.

وی با تاکید بر اینکه این خط به دنبال پروژه ۵ خط فرا منطقه ای در تهران احداث می شود، گفت: خطوط فرا منطقه ای ، خطوطی ویژه هستند اما بدون جداکننده، محدودیت هایی که در خطوط بی آر تی است، در این خطوط وجود ندارد و در بخش هایی از مسیر نیز اتوبوس ها در کنار سایر خودروها تردد می کنند.

به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۷، پیش بینی می شود با راه اندازی این خط که در خلاف جریان ترافیک مسیر سیدخندان، مطهری و بهشتی است ، شاهد استقبال چشمگیر شهروندان از این خط باشیم .