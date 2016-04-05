«نسخه ایرانی» بحران دارویی را مرور می کند

به گزارش خبرنگار مهر، زمان در حال گذر است و همه ما زندگی روزمره را سپری می کنیم اما گاهی اوقات اتفاقاتی رخ می دهند که هیچ وقت انتظار آنها را نداریم، اتفاقاتی که شاید برای مدتی زندگی مان را از حالت عادی خارج کنند مثل اتفاقی که سال ۹۱ و برای بیماران خاص رخ داد.

بحران کمبود دارو مهمترین رخداد تلخ اوایل آن سال بود، اتفاقی که بعد از تحریم بانک مرکزی و تحریم های نفتی رخ داد.

در آن سال بخش مهمی از داروها در داخل تولید می شدند ولی بعضی مواد اولیه و برخی داروها باید از خارج وارد می شدند که بعد از تحریم های بانکی، امکان واریز پول آنها وجود نداشت و به همین دلیل واردات دارو با مشکلات بسیار مواجه شد همچنین قیمت ارز هم افزایش یافته بود و به تناسب آن، قیمت داروها نیز چند برابر شده بودند.

وزارت بهداشت به دنبال ارز مرجع برای خرید دارو می گشت و از سوی دیگر رئیس جمهور وقت هم مدعی بود ارز به مقدار کافی و حتی بیشتر از گذشته وجود دارد و لازم نیست قیمت دارو افزایش یابد، این جنجال های سیاسی نه تنها راهکار مناسبی نبودند بلکه فقط آرامش بیماران و خانواده های آنها را از بین می بردند.

پیروزی دولت یازدهم با تاکید رئیس جمهور بر حل مشکلات از طریق مذاکرات همراه بود ولی در عین حال مدیران وزارت بهداشت منتظر نتیجه مذاکرات سیاسی نماندند و وزیر بهداشت، تولید دارو در داخل را مهمترین اولویت می دانست.

ابتدا درخواست ارز از سوی وزارت بهداشت تعدیل شد و به نصف کاهش یافت و این بار بانک مرکزی با آن موافقت کرد ولی این فقط راه حل بخش کمی از ماجرا بود. تنها راه نجات این بود که شرکت های واردکننده دارویی قبل از تسویه حساب با بانک ها، داروهای موجود در گمرک را ترخیص کنند. بر این اساس وزارت بهداشت موانع قانونی این مساله را حل کرد و به این ترتیب صدها تن داروی موجود در گمرک در بازار توزیع شد و برای کاهش قیمت نیز راهکار دیگری اندیشیده شد.

گرچه نمی توان ادعا کرد همه مشکلات دارویی کشور حل شده اند ولی بحران به وجود آمده در سال ۹۱ با همه فراز و نشیب ها به انتها رسید و تجربه جدیدی را در اختیار مدیران کشور قرار داد، اینکه تکیه دولتمردان برای حل مشکلات، باید بر ظرفیت های درونی و توانمندی داخلی باشد. علی شیرزادیان تهیه کنندگی و علی شفیعی کارگردانی این مستند را بر عهده داشته اند.

مستند «نسخه ایرانی» با موضوع بحران دارویی سال ۹۱ و راهکارهای وزارت بهداشت برای حل آن ساخته شده است. این اثر سه شنبه ۱۷ فروردین ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم برای پخش در ساعت های ۱۰:۳۰ و ۱۴ روز بعد در نظر گرفته شده است.