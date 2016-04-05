رد اتهامات اخیر علیه خانواده لیونل مسی

ورزش سه نوشت: به تازگی مدارکی جدید منتشر شده که براساس آن ادعا شده لیونل مسی و پدرش ‏با تاسیس شرکتی در پاناما، از مالیات فرار کرده اند اما خانواده مهام آرژانتینی بارسلونا با انتشار بیانیه ای این مسئله را بی ساس و کذب محض دانسته اند.



مدارک موسوم به "اوراق پاناما" شامل ۱۱ هزار مدارک مختلف است که توسط یک روزنامه آلمانی منتشر شده و در اختیار کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران نیز قرار گرفته است. مدارک مربوطه یکشنبه منتشر شده و در آن اسناد زیادی پیرامون فرار مالیاتی در سراسر دنیا به چشم می خورد که بخشی از این اسناد مربوط به فوتبال می شود. با این حال خانواده مسی می گوید که اقدام قانونی علیه انتشار دهندگان این مدارک انجام خواهد داد.



در بیانیه خانواده مسی آمده است:" گزارشات و مدارکی که درباره فرار مالیاتی و پولشویی لیونل مسی از طریق تاسیس شرکت پانامایی انتشار یافته، تماما اتهام و کذب است. شرکت پانامایی که در گزارشات به آن اشاره شده، یک شرکت کاملا غیر فعال است.همچنین باید گفت که برخی گزارشاتی که در این مدارک آورده شده با اتفاقات رخ داده، کاملا نامربوط است. بدون شک تمامی اطلاعاتی که در این مدارک وجود دارد صرفا حدسیات است و به طور کاملا مغرضانه گرد آوری شده است. مشخص است که سعی شده از شهرت و نام لیونل مسی در این گزارش سوء استفاده شود. خانواده مسی طبیعتا پس از مشورت با وکلای خود پیرامون اقدام قانونی علیه انتشار دهندگان این مدارک دروغ تصمیم گیری خواهد کرد."