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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

ثبت نام مراسم اعتکاف دانشگاه شریف از ۲۱ فروردین

ثبت نام مراسم اعتکاف دانشگاه شریف از ۲۱ فروردین

زمان ثبت نام برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف دانشگاه صنعتی شریف از ۲۱ فروردین آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اعتکاف دانشگاه صنعتی شریف در روزهای ۲ تا ۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام برای شرکت در مراسم اعتکاف این دانشگاه تا ۲۸ فروردین ماه ادامه دارد و علاقه مندان از طریق سایت azzahraa.org می توانند در این مراسم ثبت نام کنند.

مناجات‌های سحر، سخنرانی، گعده با روحانیون و مراسم ام داوود از برنامه‌هایی است که در اعتکاف امسال دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

با توجه به ظرفیت مسجد دانشگاه شریف، حدود ۷۰۰ نفر می‌توانند در این مراسم شرکت کنند و اولویت ثبت نام با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و دانشجویان سایر دانشگاه ها خواهد بود.

سخنرانان مدعو مراسم اعتکاف امسال در مسجد دانشگاه صنعتی شریف حجج الاسلام قاسمیان، پناهیان و صدیقی خواهند بود.

کد مطلب 3590894

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