مسئولان راه تحقق اقتصاد مقاومتی را هموار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست بلکه ضرورت کشور است، اظهار کرد: در این زمینه همه اقشار مردم و مسؤولان وظیفه دارند تا با گام برداشتن در مسیر اقتصاد مقاومتی، این اصل مهم و راهبردی نظام اسلامی را محقق کنند.

وی با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی می‌بایست مردم و دولت دست به دست هم داده و همدل و همزبان باشند، افزود: همراهی و هم‌گامی همه بخش‌ها، کشور و نظام اسلامی را به سمت توسعه و رفاه رهنمون خواهد کرد.

حجت الاسلام یعقوبی با تأکید بر اینکه در اقتصاد مقاومتی فراهم کردن زيربناها و ساختارها بسيار مهم است، اضافه کرد: باید با زيرسازي اقتصاد به استقلال و خودکفایی کامل رسیده و دست دشمنان را از اين سرزمين كوتاه کنیم.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی قطع رابطه با دیگر کشورها مطرح نیست، تصریح کرد: در این شیوه اقتصادی اصل بر توليد داخلي، اشتغال جوانان و بیشتر شدن صادرات از واردات است که برای افزایش صادرات نیز داشتن رابطه سازنده با دیگر کشورها لازم است.

وی با تأکید بر اینکه ما نبايد به بازارهاي خارجي و اقتصاد تک‌محصولی نفت وابسته باشیم، اظهار کرد: به این منظور می‌بایست اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری را در کشور اجرایی کنیم.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه در زمینه اقتصاد مقاومتی باید به جای شعار دادن عمل کرد، افزود: در این راستا هر کس هر کاری می‌تواند باید انجام دهد و مسئولان هم با کاهش سخت‌گیری‌ها، راه را برای تحقق شعار سال هموار کنند.

وی در ادامه با اشاره به بیستم فروردین‌ماه، سالروز قطع رابطه ایران اسلامی با آمریکا، اظهار کرد: این قطع رابطه سبب شد تا کشور ما به استقلال کامل رسیده و امکان جاسوسی از مزدوران خارجی سلب شود.