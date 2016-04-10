وقتی رونالدو به لیونل مسی آموزش گلزنی می دهد/ کارتون

به گزارش خبرگزاری مهر، لیونل مسی تنها یک گل می خواهد تا به رکورد ۵۰۰ گل برسد اما چند بازی است که موفق نشده به این مهم دست پیدا کند.

روند نزولی این بازیکن تبعات زیادی هم برای بارسلونا در پی داشته تا آنجا که در ال کلاسیکو مقابل رئال مادرید شکست خورده اند، یک پیروزی نه چندان محکم مقابل اتلتیکو مادرید در لیگ قهرمانان اروپا به دست آورده اند و مقابل رئال سوسیه داد هم باخته اند.

کارتونیست سایت گل، عمر مومانی کارتونی را به تصویر کشیده که طی آن کریستیانو رونالدو را نشان می دهد که در حال آموزش گلزنی به مسی است.