تابلوهای هويت در محله های شمال تهران نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا ميرزايي رييس اداره زيباسازي اين منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: فضاهاي شهري همواره محل فعاليت هاي روزمره شهروندان بوده واز اين رو بايد آراسته، دلپسند و خوانا باشند بر همين اساس طرح تهيه تابلوهاي جدید هويت محلات در دستور کار منطقه قرار گرفت و تاکنون بیش از ۹۰ تابلو با همکاری نواحی دهگانه و مدیریت محلات در محله های شمال تهران نصب شده است.

وي در خصوص ويژگي هاي ساختاري تابلوهاي هويتي افزود:در اين تابلوها تاريخچه محلات، نقشه محله و...در قاب شيشه اي بر روي سازه در مراکز محلي از جمله ميادين، بوستان ها و...نصب شده تا اهالي و ديگر رهگذران با پيشينه محل آشنايي پيدا کنند.

وي افزود: محلات در گذر زمان دستخوش تغييرات فيزيکي مي شوند اما هويت و اصالت هاي خود را پاس مي دارند.

مهندس ميرزايي گفت: معرفي توانمندي ها و پتانسيل هاي محلي و شخصيتهاي تأثير گذار در عرصه هاي انقلاب به عنوان احياي فرهنگ محلات بسيار با ارزش است تا تعلق خاطر نسل جوان افزايش يابد و يک توان فکري و ذهني براي شهروندان به وجود آيد.