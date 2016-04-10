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۲۲ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

تابلوهای هويت در محله های شمال تهران نصب شد

تابلوهای هويت در محله های شمال تهران نصب شد

با هدف هويت بخشي به محلات و آشنايی نسل جوان با تاريخچه فرهنگی- تاريخی محل زندگی خود، تابلو های هويت در محلات شمال تهران نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا ميرزايي رييس اداره زيباسازي اين منطقه با اعلام  خبر فوق اظهار داشت: فضاهاي شهري همواره محل فعاليت هاي روزمره شهروندان بوده واز اين رو بايد آراسته، دلپسند و خوانا باشند بر همين اساس طرح تهيه تابلوهاي جدید هويت محلات در دستور کار منطقه قرار گرفت و تاکنون بیش از ۹۰ تابلو با همکاری نواحی دهگانه و مدیریت محلات در محله های شمال تهران نصب شده است.

وي در خصوص ويژگي هاي ساختاري تابلوهاي هويتي افزود:در اين تابلوها تاريخچه محلات، نقشه محله و...در قاب شيشه اي بر روي سازه در مراکز محلي از جمله ميادين، بوستان ها و...نصب شده تا اهالي و ديگر رهگذران با پيشينه محل آشنايي پيدا کنند.

وي افزود: محلات در گذر زمان دستخوش تغييرات فيزيکي مي شوند اما هويت و اصالت هاي خود را پاس   مي دارند.

مهندس ميرزايي گفت: معرفي توانمندي ها و پتانسيل هاي محلي و شخصيتهاي تأثير گذار در عرصه هاي انقلاب به عنوان احياي فرهنگ محلات بسيار با ارزش است تا تعلق خاطر نسل جوان افزايش يابد و يک توان فکري و ذهني براي شهروندان به وجود آيد.

کد مطلب 3595066
سیامک صدیقی

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