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۲۲ فروردین ۱۳۹۵، ۲۳:۰۶

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان:

مهندسان ناظر به روند پروژه های انتصابی معترض بودند

مهندسان ناظر به روند پروژه های انتصابی معترض بودند

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران اعلام کرد:طی یکسال گذشته با بخش نامه ای خاص ، وضعیت پروژه های انتخابی به انتصابی تبدیل شده بود که با مهندسان ناظر به این روند معترض بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اسدنیا درباره اقدام شهرداری تهران مبنی بر لغو تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی در خصوص ارجاع مهندس ناظر گفت: متاسفانه در ابتدای سال گذشته از سوی سازمان نظام مهندسی بخش نامه ای اعلام شد که بر اساس آن، حق انتخاب پروژه ها از سوی شرکت های مهندسی مشاوره سلب شد و این موضوع منجر به اعتراض بسیاری از شرکت ها و مهندسان ناظر شد چرا که در پی این اتفاق شاهد پروژه های انتصابی بودیم.

اسدنیا اعلام کرد: موضوع دیگری که به اعتراض گسترده مهندسان ناظر انجامید بحث مبالغ میلیاردی بود که در حساب سازمان نظام مهندسی وجود داشت اما هیچ سودی از آن به شرکت ها و یا مهندسان ناظر تعلق نمی گرفت که به این موضوع هم اعتراض هایی شد اما به سرانجام نرسید.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران تصریح کرد: در سال های گذشته روال منطقی بر روند نظارت مهندسان ناظ بر پروژه های ساخت و ساز وجود داشت به طوری که مهندس ناظر ارتباط مالی با کارفرما نداشت بلکه مبالغ به حساب شهرداری تهران واریز می شد و پروژه ها انتخابی بود.

کد مطلب 3595364
سیامک صدیقی

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