تداوم نقض آتش بس در یمن از سوی متجاوزان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مزدوران و متجاوزان سعودی برای دومین روز به نقض آتش بس در یمن از جمله مارب، الجوف و دیگر استان های این کشور ادامه دادند.

یک منبع نظامی اظهار داشت که مزدوران متجاوز سعودی با بمباران مناطق المشجح و هیلان در استان مارب آتش بس را نقض کردند. وی همچنین افزود که مزدوران در الجوف نیز آتش بس را نقض نوده و یکی از مواضع ارتش را در مزارع الفیض در بخش المتون بمباران نمودند.

در استان شبوه نیز مزدوران متجاوز سعودی با نقض آتش بس تعدادی از مواضع ارتش و کمیته های مردمی در منطقه عسیلان را مورد بمباران توپخانه ای قرار دادند. مزدوران سعودی در استان لحج نیز با زیر پا گذاشتن آتش بس تعدادی از مواضع در بخش کرش را هدف حمله قرار دادند.

متجاوزان و مزدوران در صنعاء پایتخت و همچنین مناطق تعز، ذمار، الحدیده، اب و المحویت نیز مرتکب نقض آتش بس شدند. در همین حال جنگنده های سعودی با نقض آتش بس در آسمان تعز، حجه، البیضاء، صنعاء، اب، ذمار، الجوف، الحدیده، عمران و صعده به پرواز درآمدند.

متجاوزان سعودی و مزدوران آن تنها دو ساعت پس از اجرایی شدن آتش بس در یمن آن را نقض کردند. در همین راستا «محمد عبدالسلام» سخنگوی رسمی انصارالله پیشتر تداوم بمباران هوایی و پیشروی های نظامی از سوی مزدوران و متجاوزان سعودی را محکوم کرد.

عبدالسلام تاکید کرد که عدم پایبندی سعودی ها و مزدوران آنها به آتش بس موجب تضعیف روند صلح در یمن شده و فرصت های برگزاری و موفقیت مذاکرات را کاهش می دهد.

لازم به ذکر است که آتش بس در یمن از بامداد روز دوشنبه به مرحله اجرا درآمده است. ائتلاف متجاوز به یمن تاکید کرده بود به آتش بس پایبند خواهد بود.

طبق اعلام وزارت بهداشت یمن تاکنون حدود ۱۰ هزار غیرنظامی یمنی در حملات ددمنشانه سعودی ها به استان های مختلف از جمله «البیضاء»، «تعز»، «عدن»، «صعده» و «صنعاء» به شهادت رسیده و ده ها هزار تَن دیگر نیز زخمی شده اند. این در حالی است که هزاران نفر دیگر از مردم یمن نیز به دنبال حملات ددمنشانه سعودی ها خانه و کاشانه خود را رها کرده و آواره شده اند.