به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف پس از بازدید از مجموعه «صبح دانش» در جمع خبرنگاران گفت: اینکه شهرداری وعده بدهد که در زمان مشخصی آسیبهایی نظیر کارتنخوابی رفع شود، درست نیست؛ موضوعات انسانی، پروژه عمرانی نیست که ما برای بهسازی آن زمان بدهیم.
وی افزود: مسائل محله هرندی به طول تاریخ دروازه غار است. این مسائل از ابتدا با شدت در مقاطعی از زمان و با شدت کمتر در برخی مواقع دیگر همیشه تداوم داشته است و این ناشیانه است که یک موضوع انسانی را که در حقیقت در خیلی جوامع دیگر هم به ویژه شهرهای بزرگ دنیا وجود دارد، زمان برای اتمام آن اعلام شد.
شهردار تهران با بیان اینکه ما برای پروژههای عمرانی، تایمر میگذاریم تاکید کرد: ما نمیتوانیم برای مسائل انسانی چنین کاری انجام دهیم. ما گفتیم حتماً این اقدام را شروع خواهیم کرد اما هیچ مأموریت و وظیفهای نداریم اما حتماً رسالت اخلاقی ما نسبت به شهروندانمان این تکلیف را روی دوش ما گذاشته است.
در سطح شهر حداقل ۱۵ هزار معتاد متجاهر داریم
قالیباف اضافه کرد: ما ادعا نداریم که محلههایی مانند شوش، سیروس، هرندی یا دره فرحزاد معتاد ندارد. ما پیش از این هم اعلام کردیم که در سطح شهر حداقل ۱۵ هزار معتاد متجاهر داریم. یک سوم از این جمعیت جمع شدهاند و دو سوم آن باقی ماندهاند؛ حتماً چنین نگاهی در ذهنمان نبوده است.
وی تاکید کرد: امکان ندارد هفتهای بگذرد و من در محلات تهران به ویژه محلات پرآسیب راه نروم، اما انصاف دهید که آسیبها کاهش یافته است.
شهردار تهران گفت: اینکه ما به پارک زندگی به صورت متمرکز پرداخته ایم؛ موضوع جدی نیست زیرا یکی از مباحث ما، بحث کارکرد خود پارک است.
قالیباف با اشاره به اینکه برخی از واژه «جمعآوری معتادان» سخن میگویند، گفت: خود من همواره تاکید کردهام که وظیفه انسانی ما، جذب معتادان است نه جمع کردن آنها.
۱۱ دستگاه، متولی مستقیم معتادان و بهسازی آنها هستند
وی در ادامه این نشست با بیان اینکه ۱۱ دستگاه، متولی مستقیم معتادان و بهسازی آنها هستند، گفت: ۱۱ دستگاه وظیفه قانونی دارند که به این موضوع بپردازند اما شهرداری جزو این ۱۱ دستگاه نیست اما ما ورود کردیم و از این کار خسته نشدهایم.
شهردار تهران با اشاره به فعالیت مراکز بهاران گفت: هر کدام از این مراکز که فعال میشوند، ایجاد نشاط میکنند؛ کار ما تمامشدنی نیست و امیدواریم در مجموعه بهاران بعد از ۶ تا ۹ ماه معتادان پاک شده، توانمند شوند.
قالیباف با اشاره به اینکه در جهان به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد معتادان بعد از ترک، پاک میمانندُ گفت: تلاش ما این است که این عدد را به بالای ۵۰ برسانیم.
دو سوم معتادان متجاهر در شهر پراکنده هستند
محمدباقر قالیباف ادامه داد: در بحث ساماندهی شهر و جذب معتادان نگاه ما این است که نباید انتظار ما صرفا دولتی باشد. مجموعه دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باید بسترسازی کنند تا داوطلبان و مردم پای کار بیایند.
وی تاکید کرد: ساماندهی معتادان و اصلاح شیوه زندگی آنها، رسالت است نه ماموریت.
شهردار تهران با بیان اینکه چرخه دستگاههای مختلف کامل است، گفت: ما اجازه ندادیم این چرخه که ۱۱ دستگاه در آن دخیل هستند، لنگ بماند. هر کجا با نواقصی روبرو شدیم تماس گرفتیم، ضمن اینکه خودمان ورود کردیم.
قالیباف در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شما از سال ۸۴ شهردار تهران هستید، اما ساماندهی معتادان را از سال ۹۲ آغاز کردهاید، دلیل این تاخیر چیست گفت: سابقه کاری من نشان میدهد که ممکن است کارها با تاخیر شروع شود، اما تؤام با کارشناسی و سیستمی است. شما اگر به مجموعههای فرصت، بهاران و ... نگاه کنید به صورت سیستمی و دقیق اداره میشوند.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در زمینه مقابله با آسیبهای اجتماعی تصریح کرد: صحبتهای مقام معظم رهبری تکلیفِ بر دوش ما را سنگینتر میکند و باعث حساسیت همه دستگاهها در این زمینه میشود.
شهردار تهران با اشاره به روزهای آغاز فعالیت خود در شهرداری گفت: در سال ۸۴ که وارد شهرداری شدم اعلام کردم رویکرد ما در شهرداری فرهنگی و اجتماعی است. من بعد از دفاع مقدس هیچ موقع آسیبهای اجتماعی را فراموش نکردم و نسبت به آن بیتفاوت نبودم.
قالیباف همچنین تاکید کرد: شاید به قول شما بهتر بود که سال ۸۴ در این زمینه ورود میکردیم، اما آن زمان این احساس را که به صورت مستقیم ورود کنیم، نداشتیم. آن روزها نگاهمان بیشتر پشتیبانی بود.
وی با بیان این مطلب که ما به همه دستگاهها در این زمینه کمک کردهایم، گفت: اما بعد از چند سال دیدیم اتفاق خاصی در این موضوع نیفتاد. نگاه ما در ابتدا ایجاد سرپناه برای معتادان بود و به مرور زمان بحث تغذیه آنها، بهداشت آنها، توانمندسازی آنها و ... را انجام دادیم و روز به روز ورود ما جدیتر شد.
شهردار تهران تاکید کرد: اما نمیتوانم بگویم غفلت کردیم و یک دفعه از خواب غفلت بیدار شدیم.
قالیباف در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اعتباراتی که شهرداری برای ساماندهی معتادان پیشبینی کرده، گفت: ما تمام تلاشمان را کردیم که در این زمینه از امکانات موجود بهره ببریم. به عنوان مثال ۷۰ درصد از مجتمع بهاران از ساختمانهای موجود شهرداری تشکیل شده. ما در حوزه ساخت و ساز برای زیرساختها پولی هزینه نکردیم و تماما از ظرفیتهای شهرداری بهره بردیم.
وی با اشاره به هزینه روزانه معتادان گفت: ما پیشبینی کردیم که هر معتاد روزانه ۸ هزار تومان هزینه دارد که بخشی از آن را مردم و گروههای مردمنهاد پرداخت میکنند.
ما فروشگاهدار نیستیم/فروشگاه شهروند مشتری دارد
شهردار تهران در ادامه و در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر خواست شهرداری برای فروش فروشگاههای شهروند گفت: یکی از افتخارات ما در شهرداری این است که با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ در زمینه خصوصیسازی حرکتهای قابل توجهی انجام دهیم.
قالیباف افزود: ما فروشگاهدار نیستیم. شهرداری باید خرید خدمت کند، نه تولید خدمات.
وی با اشاره به خصوصیسازی در اتوبوسرانی تصریح کرد: موقعی که من وارد شهرداری شدم اتوبوسرانی، ۱۷ هزار پرسنل داشت که دائم اعتصاب میکردند. یکی از افتخارات ما این است که امروز ۸۰ درصد از اتوبوسرانی به بخش خصوصی واگذار شده است.
شهردار تهران با اشاره به فروشگاه شهروند گفت: این فروشگاهها زیانده بودند، ما آنها را به سوددهی رساندیم، به طوری که الان مشتری بسیاری دارند.
شهرداری اداره چند کمپ را برعهده میگیرد
قالیباف با اشاره به وجود برخی مشکلات در کمپها گفت: ما نه مسئول ساخت کمپ هستیم نه ورود به آن، با این حال هزینههای بسیاری در این زمینه متقبل شدهایم. اینکه گفته میشود ما دنبال اداره چند کمپ هستیم به دلیل ضعفهایی است که در این کمپها وجود داشته و ما منکر آن نیستیم.
وی به نقش وزارت کشور برای همراهی ۱۱ دستگاه مرتبط در زمینه مواد مخدر اشاره کرد و گفت: ما نمیایستیم که بقیه پای کار بیایند. اگر ما هم بایستیم همان اتفاقی میافتد که در گذشته شاهد آن بودهایم. وظیفه وزارت کشور این است که میان ۱۱ دستگاه هماهنگی ایجاد کند.
نظر شما