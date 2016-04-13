۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴

هفتمین دوره مسابقات سراسری حوزه علمیه استان تهران برگزار شد

هفتمین دوره مسابقات سراسری طلاب مدارس علمیه استان تهران توسط اداره قرآن و عترت معاونت آموزش حوزه علمیه استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره قرآن و عترت معاونت آموزش حوزه علمیه استان تهران هفتمین دوره مسابقات سراسری طلاب مدارس علمیه استان در جامعه علمیه امیرالمؤمنین(ع) در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

این مسابقات در رشته های کتبی و شفاهی شامل حفظ کل و یک جزء، ۵ جزء، ۱۰ جزء و ۲۰ جزء، قرائت، ترتیل، ترجمه، اذان و دعا خوانی برگزار شد و داوطلبان بعد از گذراندن آزمون کتبی، در آزمون شفاهی شرکت کردند.

داوری این مسابقات توسط داوران بین المللی و استاد فروغی، مسئول کمیته فنی اداره قرآن و عترت حوزه های علمیه انجام شد.

