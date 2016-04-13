اغلب شهرهای خوزستان شاهد باران هستند/بارندگی ۴۵ میلی متری در ایذه

هاشم بالدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: طی ۲۴ ساعت گذشته تا ظهر امروز امروز بارندگی های بسیاری در اكثر شهرهای استان خوزستان داشتیم.

وی افزود: شهرهای دهدز ۳۰.۶ میلی متر، اهواز سه میلی متر، ایذه ۴۵.۲ میلی متر، ‌لالی ۲۲.۲ میلی متر، مسجدسلیمان ۱۰.۴ میلی متر، ‌ آبادان ۹.۱ میلی متر، ‌ماهشهر ۱۹.۸ میلی متر، دزفول ۷۰۱ میلی متر و بستان نیز یک میلی متر بارندگی داشته اند. تقریبا اكثر شهرهای استان بین ۱۰ تا ۲۵ میلی متر بارندگی داشته اند.

مدیركل بحران استانداری خوزستان بیان كرد: قطعی برق و افتادن درخت در اهواز گزارش شده بود كه نیروهای امدادی و عملیاتی شركت توزیع نیروی برق اهواز به صورت آماده باش پای كار بوده و برق مناطق را بلافاصله وارد مدار كردند.

بالدیعنوان كرد:‌ گزارش قطعی برق در كوی مشعلی، ‌ پاداد و آخر آسفالت از ساعت ۱۰ تا ۱۰ و نیم شب گذشته داشتیم ولی برق همه مناطق تا ساعت ۱۲ شب وصل شد.