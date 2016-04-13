فرزاد هوشیار در حاشیه بازدید از مجتمع بهاران منطقه ۱۲ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اینجا اولین تجربه خانه میان‌راهی است. معتادان پس از ترک نیاز به حمایت دارند. در این مراکز امکانات اولیه زندگی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند تا آن‌ها کم‌کم اجتماع‌پذیر شوند و بتوانند شغلی برای خود پیدا کنند.

وی اضافه کرد: بزرگترین مشکل کارتن‌خواب‌ها اعتیاد است، به طوری که بیش از ۹۰ درصد کارتن‌خواب‌ها معتاد هستند. آمار بازگشت دوباره پس از ترک بسیار زیاد است، و ما باید مانع این امر شویم. در واقع ما کارتن خواب های معتاد داریم که نیاز به آموزش، بحث های روانشناختی و کسب مهارت دارند.

هوشیار افزود: یکی از نیازهای معتادان در زمان ترک، بحث‌های روانشناسی و اصلاح سبک زندگی است.

وی با اشاره به خانه‌های میان‌راهی گفت: شهرداری ۴۵ مرکز را در دستور کار خود قرار داده که قرار است در آنها آموزش کارآفرینی، سالن‌های ورزش، نمایش و کتابخوانی دایر شود.

مدیرعامل سازمان رفاه شهرداری تهران افزود: ظرفیت هر یک از این مجتمع‌ها بین ۸۰ تا ۱۵۰ نفر است و همه مناطق به غیر از منطقه ۱۲ دو مجتمع بهاران خواهند داشت.

هوشیار با اشاره به منطقه ۱۲ گفت: ما در این منطقه ۴ مجتمع بهاران خواهیم داشت. دلیل این امر نیز این است که نگاه بلندمدت ما این است که معتادان پاک شده در هر منطقه خودشان بعدها این مجتمع‌ها را پوشش دهند