تنش در پارلمان عراق/درخواست الجبوری از فواد معصوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، پارلمان عراق جلسه فوق العاده ای را به ریاست سلیم الجبوری و حضور ۱۷۴ نماینده تشکیل داد.

بر اساس این گزارش یکی از نمایندگان که خواست نامش فاش نشود، در این خصوص تصریح کرد: قرار است در این جلسه فوق العاده موضوع اصلاحات وزارتخانه ها و همچنین درخواست ها در رابطه با دولت تکنوکرات(متخصص) حقیقی بررسی شود.

منابع خبری عنوان کردند که تاکنون در جریان بررسی موضوعات مذکور، جدال و بحث در پارلمان عراق تشدید شده است.

همچنین سلیم الجبوری رئیس پارلمان از «فواد معصوم» رئیس جمهور عراق درخواست کرده تا در جلسه پارلمان حضور یابد.منابع پارلمانی اعلام کردند: سلیم الجبوری به دنبال درخواست برخی تشکل های سیاسی از فواد معصوم رئیس جمهوری عراق خواست تا در صحن علنی مجلس حضور یابد.

رسانه های عراقی از درگیری لفظی میان محمد الحلبوسی و عواد العوادی خبر دادند.

این رسانه ها همچنین از درگیری فیزیکی میان نمایندگان ائتلاف کردستان و عالیه نصیف و هیثم الجبوری خبر دادند.به گزارش رسانه ها عالیه نصیف و شوان طه دو نماینده مجلس عراق به سوی یکدیگر بطری پرتاب کردند.

مشعان الجبوری از نمایندگان پارلمان در این زمینه گفت: نمایندگان ائتلاف کردستان از اینکه 171 نماینده خواستار این بودند که رئیس جمهوری نیز مشمول تغییرات شود به خشم آمدند و در ابتدا سعی در ایجاد بلوا با من داشتند و سپس با عالیه نصیف درگیر شدند.

در پی این درگیری ها ، رئیس پارلمان عراق یک ساعت تنفس اعلام کرد.

در همین حال نمایندگان تحصن کننده در داخل پارلمان از ادامه تحصن تا زمان تغییر روسای سه گانه این کشور خبر دادند.

شایان ذکر است برخی نمایندگان پارلمان عراق پس از این که روز گذشته رای گیری درباره اسامی ارائه شده از سوی حیدر العبادی به پنجشنبه موکول شده بود در اعتراض به روند اوضاع دست به تحصن زده بودند.