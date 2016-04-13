سلب اعتماد از افراد آینده خوبی پیش روی ما قرار نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «عمار حکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق که در اربیل به سر می برد، طی سخنانی اظهار داشت: کُردها متحدان اصلی در دولت و بخش مهمی از مردم عراق هستند.

بر اساس این گزارش عمار حکیم در ادامه سخنان خود تصریح کرد: کُردها باید در تمامی تصمیم های سیاسی عراق مشارکت داشته باشند.

رئیس مجلس اعلای عراق همچنین گفت: در رابطه با یکسان سازی دیدگاه ها در خصوص مشکلات عراق بحث و بررسی به عمل آمد. بحران های سیاسی و اقتصادی موجب شد ما برای حل مشکلات متحد شویم.

عمار حکیم در ادامه در رابطه با بررسی وزرای پیشنهادی حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در پارلمان عراق عنوان کرد: موضوع سلب اعتماد از هر فردی آینده خوبی پیش روی ما قرار نخواهد داد.

شایان ذکر است پیش از این حیدرالعبادی نخست وزیر عراق کابینه پیشنهادی خود را تقدیم مجلس عراق کرد و امروز چهارشنبه پارلمان عراق برای بررسی وزرای پیشنهادی جلسه فوق العاده ای تشکیل داد و طی آن سلیم الجبوری رئیس پارلمان از فواد معصوم رئیس جمهور خواست تا در جلسه پارلمان شرکت کند.