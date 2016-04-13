تخلیه و بارگیری ۸۷ میلیون تن کالا در بنادر تجاری هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، بنادر و دریانوردی هرمزگان، ابراهیم ایدنی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه کل بنادر استان هرمزگان طی دوازده ماهه سال ۹۴ اظهار کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان راهبری بیش از ۷۲ بندر بزرگ و کوچک را بر عهده دارد که بندر شهید رجایی، بندر شهید باهنر، قشم و بندر لنگه از جمله مهم ترین بنادر تجاری این استان است.

وی افزود: طی سال گذشته، در مجموع ۸۷ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۱۲۲ تن کالای نفتی و غیر نفتی در بنادر این استان تخلیه و بارگیری شد. از مجموع عملیات انجام شده در این بنادر، ۵۳ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۵۳۰ تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و ۳۳ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۵۹۲ تن اختصاص به کالاهای نفتی دارد.

ایدنی حجم کل کالاهای صادر شده در بخش نفتی طی دوازده ماهه سال ۹۴ را ۱۲ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۷۸۷ تن اعلام کرد و از افزایش ۳۰درصدی این بخش از عملیات بندری خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ترانزیت ۷۰۲ هزار و ۵۳۵ تن انواع مشتقات و فرآورده های نفتی از طریق پایانه های بنادر این استان با رشد ۲۱ درصدی طی دوازده ماهه سال گذشته خبر داد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد: همچنین بیش از ۹ میلیون و ۵۶۸ هزار و ۴۹۳ تن کالای غیر نفتی وارد کشور شد که این رقم نشانگر کاهش ۳۰ درصدی است. طی دوازده ماهه سال گذشته، بالغ بر یک میلیون و ۲۳۳ هزار و ۹۲۳ تن کالای غیرنفتی از طریق این بنادر ترانشیپ شد. طی مدت یاد شده ۴ میلیون و۴۴۹ هزارو ۵۰۵ تن انواع کالای غیر نفتی از طریق بنادر تجاری استان ترانزیت شده است.

ایدنی همچنین در ادامه حجم صادرات کالاهای غیرنفتی از طریق بنادر تجاری این استان طی سال گذشته را ۲۶ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۶۲۲ تن اعلام کرد و افزود: طی دوازده ماهه سال گذشته، یک میلیون و۶۹۴ هزار و ۲۰۹ TEU کانتینر در پایانه های بنادر تجاری استان تخلیه و بارگیری شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تعداد شناورهای ورودی به بنادر تجاری این استان طی سال گذشته را ۳۱ هزار و ۴۴۵ فروند اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۴ هزار و ۸۴۸ فروند شناور بالای هزار تن و ۲۶ هزار و ۵۹۷ فروند از کشتی های پهلو گرفته در بنادر تجاری هرمزگان، زیر هزار تن وزن داشته اند.

ایدنی ضمن اشاره به رونق تردد شناورها به بنادر تجاری این استان، گفت: پهلوگیری شناورها طی این مدت، در مجموع ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان درپایان ضمن اشاره به اهمیت ویژه این استان در کشور به عنوان پایتخت مسافرت های دریایی ایران، گفت: طی دوازده ماهه سال گذشته، ۱۷ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۳۸۴ نفرسفر جابجایی مسافران در بنادر مسافری و چند منظوره این استان به ثبت رسید.