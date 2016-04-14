دستگاههای اجرایی ملزم به استفاده از گذرگاه ملی دولت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، مصوبه استقرار و بهره گیری از خدمات گذرگاه ملی خدمات دولت، به‌منظور تحقق و اجرایی کردن بند ب ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه در راستای به اشتراک­‌گذاری اطلاعات دستگاه­های اجرایی، و همچنین مواد فصل چهارم ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی درخصوص تامین نیازمندی­های اطلاعاتی پایه دستگاههای اجرایی و استعلام الکترونیکی بر بستر مراکز تبادل اطلاعات، به تصویب رسید.

همچنین در چهاردهمین جلسه این کمیسیون، دستگاه­های اجرایی متولی پایگاه­های اطلاعاتی پایه مکلف شدند که ظرف ۳ ماه آینده به منظور ارائه خدمات استعلام الکترونیکی به دستگاه­های اجرایی ذیربط، به گذرگاه ملی خدمات دولت متصل شوند. بر همین اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز موظف است ظرف مدت ۱۵ روز، الگوی توافقنامه سه جانبه جهت تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه‌ مبدا، دستگاه مقصد و مرکز ملی تبادل اطلاعات را تهیه کند.

درهمین حال سازمان فناوری اطلاعات ایران از طریق سامانه گذرگاه ملی خدمات دولت، گزارش­های دوره ای لازم از میزان بهره‌گیری از تراکنش‌های خدمات الکترونیکی بین دستگاهی (G۲G Services) و آمار آنها را (گیرنده و فرستنده) به دستگاههای اجرایی ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می کند تا برای اجرای هر گونه دستور العمل مصوبه قانونی در مورد هزینه ها، تامین بودجه و تعرفه های ارائه خدمات مورد بهره برداری قرار گیرد.

همچنین در این جلسه مقرر شد در طراحی و راه اندازی پرتال های سازمانی، بکارگیری جویشگرهای بومی الزامی شده تا از این طریق، زمینه حمایت از محصولات بومی فراهم شود.

در این جلسه، گزارشی از سوی مسئولان سازمان دامپزشکی ارایه شد که با توجه به نیازمندی های اطلاعاتی نظیر کدملی و املاک و اراضی و همچنین اطلاعات دارویی و غذایی، مقرر شد تعامل لازم با شرکت پست، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و وزارت بهداشت از طریق دبیرخانه کمیسیون به منظور بر طرف شدن مشکلات صورت گیرد.

اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت از طریق GSB نیز یکی دیگر از مصوبات چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور بود که بر اساس آن مقرر شد ظرف مدت یک ماه، با همکاری میان سازمان مدیریت، سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و املاک، سرویس الکترونیکی GSB در راستای اجرای قانون مذکور، عملیاتی شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این جلسه با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به نام سال «اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل»، ادامه داد: با توسعه دولت الکترونیکی بسیاری از برنامه های دولت در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی عملیاتی می شود.

نصرالله جهانگرد اجرای پروژه پایگاه ملی نظام آدرس مکان محور کشور - GNAF - را اقدام ارزشمندی دانست که در پیاده سازی دولت الکترونیک کمک بسزایی خواهد کرد و گفت: انتظار داریم در فصل اول سال جدید ابزارهای توانمند جهت پیاده سازی پروژه دولت الکترونیکی مهیا شود.

وی ادامه داد: با توسعه ظرفیت های زیرساختی، شبکه ملی اطلاعات به صورت کاملی طراحی می شود که این مهم با همکاری بخش های مرتبط تسریع یافته است.