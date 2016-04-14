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۲۷ فروردین ۱۳۹۵، ۲:۵۵

حیدرالعبادی: اختلافات مجلس مانع از اصلاح کابینه شد

حیدرالعبادی: اختلافات مجلس مانع از اصلاح کابینه شد

حیدر العبادی نخست وزیر عراق ضمن انتقاد از اختلافات در میان نمایندگان پارلمان این کشور، بر تداوم اصلاحات در این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، العبادی افزود: ما اصلاحات جامع را شروع کرده ایم و تغییر در کابینه دولت بخش کوچکی از این اصلاحات خواهد بود، ولی به وجود آمدن اختلافات و شکاف ها مانع از اصلاحات می شود.

العبادی تصریح کرد: اصلاحات مورد نظر در کابینه برای پیشبرد امور دولت و کمک به کشور برای عبور از بحران اقتصادی بود که کشورهای صادر کننده نفت با آن مواجه هستند.

نمايندگان پارلمان عراق در ادامه حركت اعتصابی خود پس از بركناری رئيس پارلمان، براي استيضاح نخست وزير نيز ۱۷۴ امضاء جمع كردند.

براساس آرای اكثريت حاضران جلسه امروز پنجشنبه، سليم الجبوري رئيس مجلس و اعضای هيات رئيسه بركنار شدند و الجبوری بلافاصله جلسه را ترك كرد و از پارلمان خارج شد

مرحله جدید بحران جاری سياسی عراق، پس از ناكامی پارلمان در تصويب كابينه جديد حيدرالعبادی شكل گرفت كه علاوه بر كاهش تعداد وزارت خانه ها ، ۱۴ نامزد پست های وزارتی را از ميان افراد گمنامی كه گفته می شد وابستگی حزبی نداشته و متخصص در امور مختلف بوده اند، معرفی كرده بود.

کد مطلب 3598960

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