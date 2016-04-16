توزیع رایگان ١٠٠ هزار نسخه مجله در قطارها و مراکز فرهنگی و عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش آماری طرح خرید مجلات برگشتی و اهدا به مراکز عمومی و فرهنگی در اسفندماه منتشر شد که طی آن برای نخستین بار مسافران نوروزی خطوط ریلی کشور، سفر خود را با مطالعه مجلات مورد علاقه خود همراه کردند.

بنابر اعلام دفتر سامانه خرید مجلات برگشتی، ١٠٥ نشریه تاکنون در سامانه خرید مجلات برگشتی ثبت نام کرده‌اند که در ماه اسفند ١٠٠ هزار نسخه از مجلات عضو طرح، با اعتباری بالغ بر ٩٠٠ میلیون ریال خریداری و در مراکز «فرهنگی - عمومی» داوطلب به شکل رایگان توزیع شدند.



در ماه اسفند ٦٠ نشریه داراری ضوابط، توسط سامانه خریداری شده که در میان آنها ٢٨ ماهنامه، ١٥ هفته نامه و ١٧ دو هفته نامه به چشم می‌خورد که از آن جمله می‌توان به نشریاتی چون: دیپلمات، تجارت فردا، زنان امروز، خانواده، چلچراغ، جامعه پویا، خط خطی، تماشاگران امروز، موفقیت، قلک، خانواده سبز و... اشاره کرد.



بر اساس این گزارش، بیش از ٧٠ مرکز فرهنگی و عمومی تاکنون برای دریافت بسته‌های رایگان مجلات خریداری شده ثبت نام کرده‌اند. طبق آمار اعلامی، از میان ١٠٠ هزار نسخه مجله خریداری شده در ماه اسفند، برای نخستین بار، ٦٠ هزار نسخه مجله در حوزه‌های خانواده، فرهنگی، اجتماعی، هنری، سیاسی، سرگرمی و... در نوروز امسال در ورودی راه آهن کشوری و همچنین قطارهای مسافربری خطوط ریلی کشور برای بهره برداری مسافران نوروزی توزیع شده است.

همچنین باقی مجلات خریداری شده اسفند ماه در سایر مراکز درخواست کننده از جمله «مراکز ترک اعتیاد تهران، سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌های استان تهران، آسایشگاه کهریزک، انجمن ام اس، خیریه غدیر، موسسه طلوع بی نشان، سازمان تامین اجتماعی، ٩٠ کتابخانه شهرداری تهران، بیمارستان روانپزشکی ایران، بیمارستان مفید و... به شکل رایگان توزیع شده است.

بر اساس این گزارش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش و ارتقای دانش عمومی شهروندان، و جلوگیری از خمیر شدن نشریات، طرح خرید مجلات برگشتی را از دی ٩٤ کلید زد که با استقبال مدیران مسئول و اصحاب رسانه مواجه شد؛ طرحی که در آن ضمن خرید شماره‌های اخیر مجلات، پس از بسته بندی، به صورت رایگان به مراکز عمومی و فرهنگی شامل کتابخانه‌ها، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، پایانه‌های مسافربری ریلی جاده‌ای، خوابگاه‌های دانشجویی، زندان‌ها و ندامتگاه‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت، سالن انتظار بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، کمپ‌های ترک اعتیاد، بهزیستی و... اهدا می‌شود.

بر همین اساس، دفتر سامانه خرید مجلات برگشتی پس از دریافت فرم درخواست ناشران نسبت به تائید آنها (با توجه به نیاز متقاضیان) اقدام و پس از دریافت و بسته بندی، بسته‌های اهدایی را بین مراکز به‌صورت هفتگی و یا دو بار در ماه توزیع می‌کند. این مجلات در حوزه‌های فرهنگی-اجتماعی با محوریت خانواده، هنری و سینمایی، ورزشی، سیاسی و اقتصادی، علمی و تخصصی و کودک و نوجوان است. ناشران و مراکز عمومی و فرهنگی علاقمند به شرکت در این طرح می‌توانند با مراجعه به سامانه اشتراک نشریات به نشانی www.eshterak.ir از شرایط و ضوابط حضور در آن آگاهی یابند. ضوابط شرکت در طرح خرید مجلات برگشتی را اینجا مشاهده کنید.