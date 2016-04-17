به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت ۱۰ سال از واگذاری اولین سهام عدالت و انتظار ۵۰ میلیون سهامدار، این بار علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی ساماندهی و تعیین تکلیف سهام عدالت، وعده تبدیل این نوع سهام به پول را به سهامداران عدالت داده است.

برگه‌های سهام عدالت پول می‌شوند؟

طيب‌نيا چند روز پیش خطاب به سهامداران عدالت اعلام کرد که با تصويب نهايي قانون مربوط به سهام عدالت در مجلس، به كساني كه در دهک اول و دوم درآمدي قرار دارند و فقير محسوب مي‌شوند، دو ميليون تومان به ازاي هر برگه سهام عدالت و به كساني كه در دهك‌هاي سوم به بعد حضور دارند، يك ميليون تومان به ازاي هر برگه پرداخت خواهد شد.

وزیر اقتصاد دولت روحانی در حالی این وعده را داد که پیش از این مسئولان سازمان خصوصی سازی گفته بودند که قیمت سهام یک میلیون تومانی عدالت به دو میلیون تومان افزایش یافته اما سهامداران آن به دلیل بدهی که به دولت بابت دریافت سهام یک میلیون تومانی که دریافت کرده اند، دارند، اجازه فروش سهام خود را ندارند و باید از محل سود سهام عدالت بدهی خود را به دولت تسویه کنند.

وزیر اقتصاد ضمن اینکه نسبت به سهام عدالت انتقادات جدی را مطرح کرد، گفت: طرح ساماندهي سهام عدالت در دستور كار است تا تكليف دارندگان اين اوراق روشن شود. سهام عدالت به شيوه‌اي كه اجرا شد، جز بي صاحب سازي بنگاه‌هاي اقتصادي ثمره‌اي نداشت و ٦٢ بنگاه اقتصادي بي صاحب شدند، آيا سهامداران عدالت در حال حاضر امكان مديريت شركت‌ها را دارند؟

طیب نیا با اشاره به مشکلاتی که با واگذاری سهام عدالت بدون برنامه در سالهای قبل ایجاد شده است، عنوان کرد: در يكي از استان‌ها ٣٠ درصد از سهام شركتي متعلق به يك شخص حقوقي است، نه مردم از منفعت آن برخوردار شدند، نه شركت‌ها و نه دولت.

این وعده طیب نیا بدنبال تصویب لایحه «ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» در جلسه هیات دولت به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آخرین جلسات سال ۹۴ در اسفندماه گذشته بود.

این لایحه با هدف انعطاف بیشتر در شناسایی مشمولان بهره‌مندی از سهام عدالت، کارآمدتر شدن شیوه مدیریت سهام، تسریع در آزادسازی سهام، تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منابع مشمولان تصویب شد.

پرونده سهام عدالت بسته می‌شود

عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون طیب نیا هم در این باره به خبرنگار مهر گفت: تا پایان سال جاری سهام عدالت تعیین تکلیف شده و آزادسازی این نوع سهام مراحل نهایی خود را خواهد گذراند.

وی با اشاره به اتمام برنامه واگذاری سهام عدالت و بسته شدن پرونده آن تا پایان سال گذشته خبرداد و با بیان اینکه بر این اساس در سال جاری به اجرای مرحله آزادسازی سهام عدالت خواهیم رسیدف تصریح کرد: بر این اساس قرار است که محاسبات مربوط به میزان سهام هر یک از مشمولان و بدنبال آن آزادسازی انجام شود.

معاون وزیر اقتصاد از نهایی شدن پرونده آزادسازی سهام عدالت در سال جاری خبرداد و گفت: بنابراین دارندگان این نوع سهام متوجه خواهند شد که دارایی هایشان از ناحیه سهام عدالت چه میزان است، البته این موضوع در سال ۹۶ مشخص می شود.

البته وعده آزادسازی سهام عدالت در سالهای قبل هم بارها از سوی مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی مطرح شده بود، به طوریکه طیب نیا در سال ۹۳ هم از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی و کارشناسی آزادسازی سهام عدالت خبرداده و اعلام کرده بود که تلاش می‌کنیم هرچه سریعتر مقدمات آزادسازی سهام عدالت را فراهم کنیم تا مردم از منافع این طرح بهره‌مندشود.

آخرین وضعیت سهام عدالت

مسئولان سازمان خصوصی قبلا مطرح کرده بودند که در نيمه دوم سال ۹۵ برای مشمولان طرح سهام عدالت كه نزديك به ۵۰ ميليون نفر هستند، صورت‌حساب ارسال خواهد شد. در اين صورت‌حساب به مشمولان اعلام خواهد شد كه در ۱۰ سال گذشته چه ميزان از سهام‌شان آزاد شده يا با پرداخت چه مبلغي مابقي سهام عدالت‌شان قابل آزاد‌سازي‌ است.

در حال حاضر ۶۰ شركت به‌ عنوان شركت‌هاي سرمايه‌پذير در سبد سهام عدالت حضور دارند كه از اين تعداد، ۵۵ شركت سال مالي‌شان در ۲۹ اسفند‌ماه به پايان رسید و ۵ شركت نيز تا خرداد يا شهريور سال جاری مجامع عمومي‌شان برگزار مي‌شود.

از ميان كل مشمولان دو دهک اول درآمدي طبق قانون مشمول ۵۰ درصد تخفيف در پرداخت مبلغ سهام عدالت خواهند شد و به بقيه مشمولان ۶‌ ماه فرصت داده خواهد شد تا بقيه مبلغ سهامشان را پرداخت كنند.

اگر هر يک از مشمولان در مهلت قانوني ۶ ماهه اين پول را پرداخت كردند همه سهامش آزاد مي‌شود؛ در غير اين صورت سهام عدالت به اندازه‌اي كه از محل سود سالانه در ۱۰سال گذشته تسويه شده، آزاد مي‌شود. اين فرآيند با درنظر گرفتن مهلت قانوني ۶ ماهه در اسفند سال ۹۵ به پايان مي‌رسد.

به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی، در این مرحله که تا فروردین ۹۶ به طول خواهد انجامید، به مشمولان اعلام می شود که سهام چه شرکت‌هایی به آنها اختصاص یافته و یا اینکه چه میزان از واحدهای یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس یا فرابورس به آنها اختصاص می یابد.