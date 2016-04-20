ابیات سعدی در گستره شهر تهران پنهان شده است

عیسی علیزاده مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در گفتگو با مهر در خصوص این سئوال که چرا به مناسبت روز سعدی توجه ویژه‌ای به اشعار سعدی در فضای شهری نشده و نمی‌شود، گفت: در خصوص سعدی ما در طول سال اشعار مختلفی را که حاوی پیام‌های آموزشی و تغییر رفتار شهروندی است، در سطح شهر می‌بینیم.

وی تاکید کرد: به بیان دیگر در خصوص سعدی، حافظ، فردوسی و دیگر بزرگان شعر چون بسیاری از اشعارشان حاوی مسائل فرهنگی و تغییر سبک زندگی است، ما اشعار مختلفی را در فضای شهری استفاده می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان زیباسازی تاکید کرد: البته نکته دیگری نیز درباره اینکه چرا اشعار سعدی در روزهای اخیر در سطح شهر کم است، وجود دارد. ما در روزهای منتهی به اول اردیبهشت مناسبت‌های ملی و آیینی مختلفی مانند روز پدر، شروع ماه رجب، ولادت حضرت علی و ... داریم که در انبوه مناسبت ها، ابیات سعدی در گستره وسعت شهر تهران کمتر دیده می‌شود، اما واقعا این‌گونه نیست که ما کاری برای سعدی انجام نداده باشیم، یا شعری از او وجود نداشته باشد.

علیزاده گفت: ضمن اینکه من معتقدم صِرف توجه به روز ولادت یا بزرگداشت این شاعران مدنظر شهرداری نیست و ما به مناسبت‌های مختلف از اشعار این مفاخر فرهنگی استفاده می‌کنیم. برای ما آنچه اهمیت دارد این است که به شعری توجه شود که منجر به ارائه پیام یا تغییر سبک زندگی شود.

وی با اشاره به شعرهای سعدی گفت: اتفاقا سعدی از شاعرانی است که در تغییر سبک زندگی توجه جدی دارد و در همه حوزه‌های فرهنگی، شعرهای مناسبی در گلستان و بوستان سروده است.

علیزاده در پاسخ به این سئوال که چرا به مناسبت روز بزرگداشت شاعران بزرگ ایران مانند آنچه در هفته سلامت شاهد آن بودیم تبلیغات محیطی بر اساس شعر این شاعران صورت نمی‌گیرد، گفت: ما در هفته سلامت کمپینی داشتیم که موضوعات مختلفی مانند مبارزه با سرطان، ایدز، چربی و ... در آن مطرح شد. در این زمینه نیز ما می‌توانیم هفته‌ای را با موضوع ادبیات یا شعر در نظر بگیریم و آثار مفاخرمان را به صورت گسترده در سطح شهر ارائه کنیم.