به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی فوتبال درگذشت مهرداد اولادی را طی پیامی تسلیت گفت. كارلوس كي روش در پيامی به مناسبت درگذشت مهرداد اولادی نوشت: «از دست دادن بازيكنی با استعداد، توانا و بسيار خلاق ضايعه بزرگي براي فوتبال ايران به حساب می آيد. او در مدت حضورش در تيم ملي شاگردي خوب و متعهد بود كه براي موفقيت ايران هر آنچه در توان داشت به نمايش میگذاشت. اكنون كه بنا به تقدير پروردگار اين جوان رعنا در كنار ما نيست، براي او آرامش و براي خانواده اش از خداوند صبر مسئلت می كنم.»

همچنين ديگر اعضاي تيم ملی هم درگذشت مهرداد اولادی را به ورزش ايران و خانواده مرحوم اولادی تسليت گفتند.