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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

کی‌روش درگذشت اولادی را تسلیت گفت

کی‌روش درگذشت اولادی را تسلیت گفت

سرمربی تیم ملی که در حال حاضر در خارج از ایران به سر می‌برد، درگذشت مهاجم پیشین ایران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی فوتبال درگذشت مهرداد اولادی را طی پیامی تسلیت گفت. كارلوس كي روش در پيامی به مناسبت درگذشت مهرداد اولادی نوشت: «از دست دادن بازيكنی با استعداد، توانا و بسيار خلاق ضايعه بزرگي براي فوتبال ايران به حساب می آيد. او در مدت حضورش در تيم ملي شاگردي خوب و متعهد بود كه براي موفقيت ايران هر آنچه در توان داشت به نمايش میگذاشت. اكنون كه بنا به تقدير پروردگار اين جوان رعنا در كنار ما نيست، براي او آرامش و براي خانواده اش از خداوند صبر مسئلت می كنم.»

همچنين ديگر اعضاي تيم ملی هم درگذشت مهرداد اولادی را به ورزش ايران و خانواده مرحوم اولادی تسليت گفتند.

 

کد مطلب 3603783

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