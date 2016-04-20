هیاتی اسپانیایی از دانشگاه شریف بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، موقر معاون امور بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در این جلسه به معرفی دانشگاه پرداخته و پس از آن، دانشگاه سانتیاگو دی کامپوستلا توسط رئیس آن معرفی شد.

در ادامه این جلسه بحث و بررسی پیرامون چگونگی انجام همکاری های مشترک ادامه یافت.

همچنین در پایان این جلسه، اعضای این هیات اسپانیایی به بازدید از مرکز خدمات فناوری شریف و دانشکده های شیمی و مهندسی کامپیوتر پرداخته و در خصوص راهکارهای گسترش همکاری با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دانشگاه سانتیاگو دی کامپوستلا هماهنگ کننده طرح اراسموس مرحباست که در آن ۵ دانشگاه ایرانی با ۹ دانشگاه اروپایی به منظور افزایش همکاری های علمی در زمینه تبادل دانشجو تفاهم نامه همکاری امضا کرده اند.