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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۲۰

هیاتی اسپانیایی از دانشگاه شریف بازدید کرد

هیاتی اسپانیایی از دانشگاه شریف بازدید کرد

هیاتی از دانشگاه سانتیاگودی کامپوستلا کشور اسپانیا از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موقر معاون امور بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در این جلسه به معرفی دانشگاه پرداخته و پس از آن، دانشگاه سانتیاگو دی کامپوستلا توسط رئیس آن معرفی شد.

در ادامه این جلسه بحث و بررسی پیرامون چگونگی انجام همکاری های مشترک ادامه یافت.

همچنین در پایان این جلسه، اعضای این هیات اسپانیایی به بازدید از مرکز خدمات فناوری شریف و دانشکده های شیمی و مهندسی کامپیوتر پرداخته و در خصوص راهکارهای گسترش همکاری با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دانشگاه سانتیاگو دی کامپوستلا هماهنگ کننده طرح اراسموس مرحباست که در آن ۵ دانشگاه ایرانی با ۹ دانشگاه اروپایی به منظور افزایش همکاری های علمی در زمینه تبادل دانشجو تفاهم نامه همکاری امضا کرده اند.

کد مطلب 3603841

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