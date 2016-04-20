به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرانسه که در نوامبر سال گذشته شاهد عملیات های تروریستی بود و در نتیجه آن ۱۳۰ نفر کشته شدند همچنان در شوک است و وقوع حملات تروریستی دیگر از جمله حوادث بروکسل موجب شده تا ترس دولت این کشور از وقوع حملات مشابه همچنان ادامه داشته باشد.

در همین رابطه «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه، امروز چهارشنبه اعلام کرد که حالت فوق العاده که به موجب آن پلیس و نیروهای امنیتی اختیارات ویژه برای تعقیب افراد مشکوک و همچنین بازرسی منازل و مکان های مشکوک دارند تمدید می شود.

به نوشته رویترز، گمان می رود دلیل اصلی تمدید حالت فوق العاده در فرانسه در پیش بودن «مسابقات یورو ۲۰۱۶» باشد.

مسابقات یورو ۲۰۱۶ که فرانسه میزبان آن است از تاریخ ۱۰ ژوئن آغاز می شود و پیش بینی می شود که دو میلیون و ۵۰۰ هزار تماشگر برای مشاهده ۵۱ مسابقه که در ۱۰ استادیوم برگزار می شود در شهرهای محل برگزاری مسابقات حاضر شوند.

یادآور می شود که در حوادث ماه نوامبر، یک مورد از حملات انجام شده در مقابل استادیومی که تیم ملی فرانسه در آن در حال انجام مسابقه بود انجام گرفت.

به گفته والس، حالت فوق العاده در فرانسه دائمی نخواهد بود اما با این وجود امشب جلسه ای با حضور وزیر کشور و دیگر اعظای کابینه فرانسه برگزار می شود تا وظایف هر کدام از دستگاه ها به آنها ابلاغ شود.