به گزارش خبرنگار مهر، خشایار پورمحمد شاهینی عصر چهارشنبه در نخستین دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس در بوشهر با معرفی میدان گازی پارس جنوبی، اظهار داشت: یک مخزن مشترک بین ایران و قطر داریم که یک سوم و دو سوم قطر دارند و بزرگترین مخزن گازی جهان است که در دهه ۷۰ استخراج و پالایش از این معدن اجرایی شد.

مدیر پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به اینکه در پارس جنوبی بین ۸۵ تا ۹۰ درصد فعالیت های اجرایی شده است، بیان کرد: ظرفیت فعلی ۶۲۵ میلیون مترکعب روزانه است.

وی افزود: کشور قطر با ما شروع کرد و آنها در ۲۴ فاز تولید می کنند. بین تکنولوژی ما و آنها تفاوت وجود دارد. بحث پالایش را دارند در تاسیسات سر چاهی انجام می دهند. ذات سیال، روان بودن است و از هر جایی که برداشت می شود به آن سمت می رود و افزون بر آن شیب مخزن به سمت قطر است.

شاهینی اضافه کرد: برخی‌ها به چیدمان صنایع در پارس جنوبی خرده می گیرند ولی اگر اینطور نبود قطری ها بیشتر از ما پیشی می گرفتند. چهار مجموعه نفتی در پارس جنوبی فعالیت می کنند شرکت نفت و گاز پارس برداشت می کند، شرکت مجتمع گازی وظیفه پالاش دارد و بعد به پتروشیمی ها می‌رسد.

مدیر پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خاطرنشان کرد: در بحث فلرها ما مشاهده می کنیم که هم انرژی از دست می دهیم و هم محیط زیست آلوده م شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون پایش آلایندگی داشته ایم ولی تاکنون درمان نداشته ایم، ادامه داد: میزان فعالیت فلرها را کاهش داده ایم. ما نیازمند هستیم در پارس جنوبی یک اجماع هم برای انرژی و هم برای محیط زیست صورت گیرد.

شاهینی خاطرنشان کرد: در پارس جنوبی مجتمع های تولیدی هر کدام یک سازی را می زنند اما اگر همه اینها یک رهبر نداشته باشند این صدا به شدت آزاردهنده خواهد بود و سازمان منطقه ویژه با افتخار آمادگی دارد در هدایت این اجماع پیشرو باشد.

وی با اشاره به اینکه کاهش برداشت ایران موجب مهاجرت گاز به سمت قطر می شود، افزود: تراکم شرکت ها در پارس جنوبی عامل آلایندگی شده است.