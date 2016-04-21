ولایتمداری مانع تحقق توطئه های دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بنیاد شهید استان زنجان، حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم دولابی در همایش پداران آسمانی در زنجان افزود: پدران شهدا بالاترین ایثار را در راه دفاع از اسلام انجام دادند و پدران با ارائه درس عملی اسلام به فرزندان خود، آنان را برای ایستادگی و مقاومت و دفاع در راه آرمان های اسلام و انقلاب تربیت كردند.

نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمن برای گرفتن ولایت فقیه از مسلمانان در تلاش است و دشمن در این برنامه خود را دلسوز مردم ایران معرفی می‌کندو حمایت از ولی فقیه در عصر غیبت توصیه و امانت پدران آسمانی است.

دولابی تصریح کرد: در زمان غیبت امام زمان (عج)،تكفل امور مسلمین بر عهده ولی فقیه است و او در مقام پدری مهربان هدیه خداوند برای مسلمانان در عصر غیبت است.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز عده ای در پی آن هستند طوری وانمود كنند كه دشمنان اسلام و انقلاب بر حال ملت دلسوز تر از ولی فقیه هستند ولی این طور نیست.

دولابی گفت: قدر این نعمت معنوی و ملكوتی را كه خداوند در عصر غیبت به ما عطا كرده باید بدانیم و مراقب دسیسه ها و فتنه های دشمنان باشیم تا این نعمت را از ما نگیرند و پیامبر گرامی اسلام و امام علی (ع) پدران حقیقی امت اسلام هستند چرا كه تلاش همه جانبه برای پرورش امت اسلام كردند.

نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری ابراز کرد: همه امتداد امت اسلام و پیوند بین مسلمانان از ناحیه آن وجودهای گرامی و مقدس است.