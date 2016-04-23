به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز حد فاصل تونل بهار شیراز و پرستاری (صیاد) با حدود ۸۰۰ متر برداشته شد و این دو تونل در زیر زمین به هم رسیدند.

صادق طریق ازلی در این مراسم گفت: در هفته جاری سه ایستگاه دیگر نیز به هم منتقل خواهند شد.

وی اضافه کرد: حدود ۵۰ درصد تونل‌ها را حفاری کردیم و ۴۰ درصد لاینینگ‌ تونل‌ها انجام شده است.

مجری طرح خط ۶ مترو تاکید کرد: تصمیم داریم تا پایان شهریور ماه همه تونل‌ها حفاری و لاینینگ شود. ما امروز بیش از ۷۰۰ متر تونل‌سازی را در یک هفته به انجام رساندیم.

طریق‌ ازلی با بیان این مطلب که ۶۲۰۰ پرسنل در خط ۶ فعالیت می‌کنند، گفت: بنا داریم ۱۳ ایستگاه را در فاز اول تا ۲۲ بهمن ماه به بهره‌برداری می‌رسیم.

وی با اشاره به ویژگی‌های این خط گفت: خط ۶ مترو از دولت‌آباد تا کن و سولقان را به هم مرتبط می‌کند؛ یعنی جنوب شرقی تهران به شمال غربی. این خط همه خطوط مترو را قطع می‌کند و روزانه پیش‌بینی می‌کنیم که یک مسافر را جابجا کند.

مجری طرح خط ۶ مترو تاکید کرد: سعی داریم در روز ۲۲ بهمن جدا از ۱۳ ایستگاه، ۵ ایستگاه پر رفت و آمد را در مناطق میانی و شمالی این خط مانند کریمخان، مرزداران و پارک کودک را در نظر داریم تا در فاز اول به بهره‌برداری برسانیم.

طریق ازلی گفت: در حال خط ۳ متروی تهران بزرگترین خط مترو است اما بعد از احداث خط ۶ که طول آن ۳۱ کیلومتر است و ۶ کیلومتر توسعه جنوبی دارد، رکورد خط ۳ به خط ۶ می‌رسد.

وی تاکید کرد: حدود ۴۰ درصد تونل‌ها حفاری شده و تا پایان شهریور ماه حفاری و لاینینگ ۳۱ ایستگاه به پایان می‌رسد.