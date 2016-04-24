تدریس زبانهای خارجی در حوزه تهران/ برنامه ریزی برای آموزش انگلیسی

حجت الاسلام محمدحسین کبیریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: البته در ابتدا مکالمه زبان عربی به طلاب آموزش داده می شود.
وی افزود: برای آموزش زبان های خارجی در مدارس حوزه علمیه نیازمند زیرساخت های لازم هستیم که درحال تجهیز مدارس به زیرساخت ها در این زمینه هستیم.
معاون آموزشی حوزه علمیه استان تهران خاطرنشان کرد: موضوع آموزش زبان های خارجی برای تمامی طلاب شاغل به تحصیل در مدارس این حوزه اجرایی خواهد شد.
کبیریان تاکید کرد: پس از اجرایی سازی آموزش مکالمه زبان عربی برنامه داریم آموزش زبان انگلیسی را نیز در مدارس این حوزه اجرا کنیم.
وی گفت: امیدواریم با تامین زیرساخت های لازم از آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ موضوع تدریس زبان های خارجی از جمله زبان عربی در مدارس این حوزه عملیاتی شود.
