  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۸:۴۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تدریس زبانهای خارجی در حوزه تهران/ برنامه ریزی برای آموزش انگلیسی

تدریس زبانهای خارجی در حوزه تهران/ برنامه ریزی برای آموزش انگلیسی

معاون آموزشی حوزه علمیه استان تهران از آموزش زبان های خارجی در مدارس این حوزه خبر داد و گفت: برنامه داریم برای توامندسازی طلاب موضوع آموزش زبان های خارجی را در مدارس در دستور کار قرار دهیم.

حجت الاسلام محمدحسین کبیریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: البته در ابتدا مکالمه زبان عربی به طلاب آموزش داده می شود.

وی افزود: برای آموزش زبان های خارجی در مدارس حوزه علمیه نیازمند زیرساخت های لازم هستیم که درحال تجهیز مدارس به زیرساخت ها در این زمینه هستیم.

معاون آموزشی حوزه علمیه استان تهران خاطرنشان کرد: موضوع آموزش زبان های خارجی برای تمامی طلاب شاغل به تحصیل در مدارس این حوزه اجرایی خواهد شد.

کبیریان تاکید کرد: پس از اجرایی سازی آموزش مکالمه زبان عربی برنامه داریم آموزش زبان انگلیسی را نیز در مدارس این حوزه اجرا کنیم.

وی گفت: امیدواریم با تامین زیرساخت های لازم از آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ موضوع تدریس زبان های خارجی از جمله زبان عربی در مدارس این حوزه عملیاتی شود.

کد مطلب 3606126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها