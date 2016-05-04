اعلام فراخوان پنجمین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بههمت معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران و با حمایت و نظارت سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور، پنجمین جشنواره مطالعات قرآنی دانشجویان ایران با محوریت کتاب «کلمه طیبه» (خانواده قرآنی در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری) برگزار میشود.
پنجمین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران با محوریت کتاب «کلمه طیبه» مهرماه امسال برگزار میشود.
کتاب کلمه طیبه با محوریت خانواده قرآنی در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری برای این جشنواره در نظر گرفته شده است که آخرین مهلت شرکت در جشنواره شهریورماه سال جاری تعیین شده است.
بخشهای این جشنواره شامل مسابقه کتابخوانی (مسابقههای اینترنتی، حضوری و پیامکی)، مسابقه مقالهنویسی و نشستهای علمی است.
در خصوص محورهای بخش مقالهنویسی نیز ماهیت و کارکردهای خانواده قرآنی در تمدن نوین اسلامی، تأثیرات تمدنهای دیگر بر نقش و جایگاه و کارکردهای نظام خانواده، روابط بین سبک زندگی اسلامی، خانواده قرآنی و تمدن نوین اسلامی در نظر گرفته شده است.
علاقهمندان برای شرکت در پنجمین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران میتوانند آثار خود را برای شرکت در مسابقات و ارسال مقالات از طریق پایگاه الکترونیکی WWW.QURAN-STD.IR ارسال کنند.
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