اتصال به مکارم اخلاق؛ مهم ترین دستاورد مبعث حضرت رسول(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی مطلبی فشارکی در «صبح و گفت و گو» اظهار داشت: «شب و روز مبعث بسیار ارزشمند است و برای امشب اعمالی را نقل کرده اند از جمله غسل کردن و ادعیه و نمازهایی که وارد شده است.»

وی افزود: «برای اینکه اهمیت بعثت را بدانیم باید از زبان پیغمبر-ص- این مهم را بشنویم؛ ایشان فرمودند من برای شایستگی ها و نیکی های اخلاقی برانگیخته شده ام!»

حجت الاسلام مطلبی گفت:مبعث مهم ترین روز است چراکه مهم ترین دغدغه انسانیت متصل شدن به مکارم اخلاق است و اگر جامعه اسلامی بتواند خود را متصل به مکارم اخلاق نماید، بسیاری تنش ها کاسته می شود.

وی خاطرنشان ساخت: اگر ویژگی های اخلاقی پیامبر-ص- را در جامعه پیاده کنیم، جامعه به مرحله ای می رسد که دلخواه پیغمبر-ص- عزیز اسلام بود.

حجت الاسلام مطلبی ادامه داد: ایشان قبل و بعد از بعثت به عنوان شخصیتی راستگو شناخته شدند و هیچ کس ناعدالتی را در رفتار ایشان نقل نکرده و حتی دشمنان چنین ادعایی نداشتند.

وی افزود: پیغمبر-ص- شجاع بودند و امیرمومنان می فرمایند ما در جنگ بدر به ایشان پناه می بردیم چون از هر کس به دشمن نزدیک تر بودند.

همچنین حجت الاسلام سید محسن هاشمی، استاد حوزه و دانشگاه با اعلام اینکه در مبعث، پیامبری از نسل خود مردم مبعوث شد، گفت: خداوند الگویی تمام قد و پسندیده ای را در تمام ابعاد برای ما قرار داد و امروز سیره و سلوک اقتصادی پیامبر-ص- برای ما الگو خواهد بود.

وی افزود: خداوند متعال افق جدیدی را در پیشگاه بشریت عرضه کرد و ما باید در سال اقدام و عمل این سیره را عملیاتی کنیم.

حجت الاسلام هاشمی خاطرنشان کرد: امروز که دشمنان در قالب شبکه های متعدد ماهواره ای دست بدست هم داده اند تا اعتقادات ما را مورد [هجمه] قرار دهد، می طلبد مسئولان در وزارت آموزش و پرورش در مدارس کودکان را با سیره عملی پیامبر اکرم آشنا کنند.

«صبح و گفت وگو» با اجرای امین هاشمی روانه آنتن رادیو گفت وگو شد.