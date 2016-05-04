  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

در برنامه «صبح و گفت وگو» مطرح شد:

اتصال به مکارم اخلاق؛ مهم ترین دستاورد مبعث حضرت رسول(ص)

اتصال به مکارم اخلاق؛ مهم ترین دستاورد مبعث حضرت رسول(ص)

مدیر حوزه علمیه حجت ابن الحسن (عج) در مصاحبه با صبح و گفت وگوی رادیو گفت وگو تاکید کرد: مبعث مهم ترین روز است چراکه مهم ترین دغدغه انسانیت متصل شدن به مکارم اخلاق است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی مطلبی فشارکی در «صبح و گفت و گو» اظهار داشت: «شب و روز مبعث بسیار ارزشمند است و برای امشب اعمالی را نقل کرده اند از جمله غسل کردن و ادعیه و نمازهایی که وارد شده است.»

وی افزود: «برای اینکه اهمیت بعثت را بدانیم باید از زبان پیغمبر-ص- این مهم را بشنویم؛ ایشان فرمودند من برای شایستگی ها و نیکی های اخلاقی برانگیخته شده ام!»

حجت الاسلام مطلبی گفت:مبعث مهم ترین روز است چراکه مهم ترین دغدغه انسانیت متصل شدن به مکارم اخلاق است و اگر جامعه اسلامی بتواند خود را متصل به مکارم اخلاق نماید، بسیاری تنش ها کاسته می شود.

وی خاطرنشان ساخت: اگر ویژگی های اخلاقی پیامبر-ص- را در جامعه پیاده کنیم، جامعه به مرحله ای می رسد که دلخواه پیغمبر-ص- عزیز اسلام بود.

حجت الاسلام مطلبی ادامه داد: ایشان قبل و بعد از بعثت به عنوان شخصیتی راستگو شناخته شدند و هیچ کس ناعدالتی را در رفتار ایشان نقل نکرده و حتی دشمنان چنین ادعایی نداشتند.

وی افزود: پیغمبر-ص- شجاع بودند و امیرمومنان می فرمایند ما در جنگ بدر به ایشان پناه می بردیم چون از هر کس به دشمن نزدیک تر بودند.

همچنین حجت الاسلام سید محسن هاشمی، استاد حوزه و دانشگاه با اعلام اینکه در مبعث، پیامبری از نسل خود مردم مبعوث شد، گفت: خداوند الگویی تمام قد و پسندیده ای را در تمام ابعاد برای ما قرار داد و امروز سیره و سلوک اقتصادی پیامبر-ص- برای ما الگو خواهد بود.

وی افزود: خداوند متعال افق جدیدی را در پیشگاه بشریت عرضه کرد و ما باید در سال اقدام و عمل این سیره را عملیاتی کنیم.

حجت الاسلام هاشمی خاطرنشان کرد: امروز که دشمنان در قالب شبکه های متعدد ماهواره ای دست بدست هم داده اند تا اعتقادات ما را مورد [هجمه] قرار دهد، می طلبد مسئولان در وزارت آموزش و پرورش در مدارس کودکان را با سیره عملی پیامبر اکرم آشنا کنند.

«صبح و گفت وگو» با اجرای امین هاشمی روانه آنتن رادیو گفت وگو شد.

کد مطلب 3616692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها