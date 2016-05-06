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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۳۵

نخستین وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران درگذشت

نخستین وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران درگذشت

غلامحسین شکوهی اولین وزیر آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران در سن ۹۰ سالگی  دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شکوهی اولین وزیر آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران در سن ۹۰ سالگی  دار فانی را وداع گفت.

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به مناسبت درگذشت این استاد فقید در پیامی نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

خبر فقدان استاد فرزانه مرحوم دکتر غلامحسین شکوهی اولین وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و پدر تعلیم و تربیت کشور موجب تاثر و تاسف عمیق و اندوه فراوان گردید.

زنده یاد دکتر شکوهی عاشق معلمی و معلمی عاشق و وزیری از جنس آموزش و استادی مسلم در تعلیم و تربیت بود . اواندیشه ای ژرف ،باوری عمیق وایمانی راسخ به اثرات آموزش و پرورش در تعالی جوامع داشت وبا این اندیشه و باوروایمان ،عمر با برکت خود را مصروف تربیت معلمان توانمند و  مطالعه و تحقیق ونظریه پردازی در تعلیم و تربیت نمود.

زنده یاد دکتر شکوهی باوری راسخ داشت که جهان جز با اهتمام به امر تعلیم و تربیت و توجه ویژه به آموزش و پرورش درست نخواهد شد .بدون تردید منش و روش مرحوم استاد شکوهی واثرات گرانقدر عمر با برکت او در همه ارکان آموزش و پرورش بویژه دوره پیش دبستانی و دبستان جاری و ساری خواهد ماند.

ابنجانب فقدان این عاشق معلمی و نظریه پردازاول کشور در زمیینه تعلیم و تربیت را به جامعه فرهبخته فرهنگیان ،اساتید و دانشجویان علوم تربیتی وخانواده محترم ایشان تسلیت گفته واز خداوند منان علو درجات وبخشش بی پایان را مسالت دارم.

کد مطلب 3617906

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