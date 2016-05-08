فرهاد حسین زاده لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهلت شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع مشکلات برخی رشته محل های دانشگاه آزاد تا شهریورماه است اما دانشگاه برنامه دارد تا ۳۱ خردادماه وضعیت این رشته ها تعیین تکلیف کند.

وی افزود: ممیزی دوم رشته محل های این دانشگاه آغاز شده است و در این دوره نیز درحال شناسایی کمبودهای برخی از رشته محل های این دانشگاه هستیم.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: برخی از رشته محل های این دانشگاه دارای کمبودهایی هستند که اگر بعد از ممیزی دوم این رشته محل ها همچنان با مشکل مواجه باشند ظرفیت آنها کاهش و یا صفر خواهد شد.

حسین زاده لطفی تاکید کرد: ممیزی رشته محل های دانشگاه به صورت مستمر انجام می شود و به طور مداوم وضعیت رشته محل های این دانشگاه رصد و ارزیابی خواهد شد.