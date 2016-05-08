به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، تام هنکس که یک بار با یک توپ بیسبال در یک جزیره تنها ماند و یکی از ماندگارترین فیلمهایش را خلق کرد با حضور در برنامه رادیویی از این سخن گفت که اگر قرار باشد در یک بیابان تنها بماند، میخواهد چه چیزهایی با خودش داشته باشد.
تام هنکس که با فیلم «جدا مانده» در سال ۲۰۰۰ زندگی یک فرد رها مانده در جزیرهای در دل اقیانوس را به زیبایی تصویر کرده، با شرکت در برنامه رادیویی گفت اگر واقعا در آن شرایط قرار گیرد به جای این که اول از همه تلاش کند تا یک قایق برای فرار از جزیره بسازد، سعی میکند از آن محیط و تنهایی لذت ببرد.
او گفت: سعی میکنم خستگی در کنم. سعی می کنم لذت ببرم. به هیچ چیز گوش بدهم، همان هیچ چیزی که در واقع ترانههایی از مرغان دریایی و صدای وزش باد در درختان است. میدانی واقعا چه چیزی برای روح خوب است؟ این که بخواهی با خودت تنها باشی. یک تفاوت بزرگ بین انزوا و تنهایی وجود دارد.
تام هنکس که پسر یک آشپز است که سالها دور از مادرش و در گوشه و کنار آمریکا کار کرده و ظرف ۵ سال در ۱۰ خانه مختلف زندگی کرده است، گفت به خوبی میداند تنهایی چه معنایی دارد.
وی افزود: حتی حالا وقتی به ترانه «جایی هست» بیتلها گوش میدهم با خودم میگویم این یکی از ترانههایی است که با خودم می برم تا در آن جزیره به آن گوش کنم. وی یادآور شد که وقتی جوان بود چطور سعی کرد تا هویت خودش را با وجود انزوایی که داشت، پیدا کند. وی گفت احساسی که از انزوا داشت به او کمک کرد تا بتواند کار بازیگریاش را بهتر پیش ببرد.
این بازیگر افزود «چنین گفت زرتشت» اشتراوس را که موسیقی فیلم «اودیسه فضایی ۲۰۰۱» استنلی کوبریک در سال ۱۹۶۸ بود، انتخاب میکند و گفت اولین بار با گوش کردن به این موسیقی، لحظهای شکل گرفت که به عنوان یک کودک تلاش کرد تا کشف کند چه چیزی در زندگیاش جالب است و به سمت جوان شدن برود؛ جوانی که آرزویش هنرمند شدن بود.
وی گفت: با شنیدن این موسیقی شروع به سوال کردن از خودم کردم که چطور باید واژگانی را که در این باره در سرم می چرخد، سامان بدهم؟ و اندکی بعد راهی هنرستان تئاتر آمریکا شدم تا خودم را پیدا کنم، بدون این که هیچ تصوری از ادامه راه داشته باشم.
او از جوانان هم خواست تا سعی کنند به آنچه در سرشان میگذرد، اشراف پیدا کنند.
هنکس ۵۹ ساله وقتی بیست و چند سال داشت پدر دو فرزند بود و با همسر اولش سامانتا لوییس بازیگر زندگی می کرد. او بعد از همسرش جدا شد. وی مسئولیت پدری را در سن پایین تجربه سختی خواند و گفت: وقتی ۲۱ ساله بودم اینکه پدر یک بچه باشم بزرگترین چیزی بود که برای من اتفاق افتاد. من نه اهل سیگار بودم، نه اهل مهمانی و نه نوشیدنیهای الکلی.
او بعد با ریتا ولسون همبازیاش در فیلم «داوطلبان» ازدواج کرد و اکنون دو پسر دارد.
تام هنکس صفحه موسیقی «یک بار در طول زندگی» را هم به عنوان یکی از صفحههای محبوبش انتخاب کرد.
البته او گفت ماشین تحریر دستی و یک عالم کاغذ هم با خودش میبرد و با این وسایل هیچ سعی نخواهد کرد از آن جزیره فرار کند.
تام هنکس افزود: هر جا بروی کاری برای انجام دادن هست.
این برنامه از سال ۱۹۴۲ پخش میشود و ساختار سادهای دارد؛ هر هفته از یک مهمان دعوت می شود تا در این برنامه شرکت کند و ۸ صفحه موسیقی یا کتاب را انتخاب کند که میخواهد همراه خود در یک جزیره داشته باشد. پاسخ دهنده باید از دلایل خود برای این انتخاب هم بگوید.
تاکنون بیش از ۳۰۰۰ برنامه از این مجموعه روی آنتن رفته است و برخی از مهمانان بیش از یک دفعه به این برنامه دعوت شدهاند.
