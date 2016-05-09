به گزارش خبرنگار مهر، بررسی محصولات نانو و ارائه تاییدیه نانو مقیاس به آنها از جمله فعالیت های مهم ستاد توسعه فناوری نانو از ابتدای سال ۹۴ بوده است. در واقع بررسی مواد و محصولات تولید و عرضه‌شده در حوزه فناوری نانو، سبب شفافیت بازار محصولات نانو شده و به‌ ارتقای کیفی این محصولات و افزایش اعتماد مصرف کنندگان کمک می‌کند.

۱۰ محصول دسته بندی شده در حوزه رنگ و رزین که مبتنی بر فناوری نانو هستند و موفق به اخذ تأییدیه نانو مقیاس از ستاد توسعه فناوری نانو شده اند در زیر معرفی شده اند.

محصولات نانویی صنعت رنگ و رزین نانو به شرح زیر است:

رنگ ترافیکی

این محصول رنگ ترافیکی سرد بر پایه نانو کامپوزیت رزین اکریلیک ترموپلاست است. نانو کامپوزیت‌ها موادی هستند که در آن‌ها فیلرهای معدنی درون یک زمینه پلیمری پخش می‌شود. لایه‌های رس می‌توانند درون پلیمر اینترکلیت یا اکسفولییت شده و نانوکامپوزیت پلیمر/کِلِی تشکیل دهند.

این رنگ دارای زمان خشک شدن سریع، دوام بالا، مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی است.

رنگ پودری حاوی نانو ذرات سیلیس

خوردگی یک فرایند طبیعی است که فلز خالص را به یک‌شکل اکسیدی یا هیدروکسیدی پایدار‌تر از قبیل تبدیل می‌کند. این فرایند تخریب تدریجی مواد (معمولاً فلزات) به‌وسیله واکنش شیمیایی آن‌ها با محیط اطراف رخ می‌دهد. خوردگی باعث تحلیل رفتن خواص کارآمد مواد شامل استحکام، ظاهر و نفوذپذیری نسبت به مایعات و گاز‌ها می‌ شود. بسته به نوع فلز و محیط اطراف آن، پوشش‌های مقاوم در برابر خوردگی، میزان خوردگی را کاهش می‌دهند.

سیلیکا به‌واسطه دارا بودن الکترون‌های آزاد خیلی کم، مقاومت عالی در برابر خوردگی، پایداری گرمایی و رسانایی کم، یک ماده عالی ضد خوردگی به شمار می‌رود. بی‌اثر بودن و هزینه پایین تولید سیلیکا باعث می‌شود از آن به‌عنوان یک پرکننده و عامل افزایش حجم مناسب برای رنگ یاد شود. اضافه کردن سیلیکا به رنگ، بدون اثر گذاشتن بر روی رنگ، بافت باکیفیتی را در آن ایجاد می‌کند و باعث جان گرفتن رنگ می‌شود.

رنگ ترک تزئینی

رنگهای ترکزا با کیفیتی فوق العاده بالا در دو سیستم هواخشک و کوره ای طراحی شده تا شاید این بار دیگر رنگ سطح صاف و تکفام مد نظر نباشد، بلکه سطحی با حداقل دو فام در اختیار شما قرار داده و در عین حال نمایی سنگی یا چرمینه را به نمایش می گذارد. رنگ ترک محصولی با تکنولوژی بالا که در عین سهولت مصرف و عدم نیاز به تجربه بالا در آشنایی با رنگ، با انواع ابزارهای رنگ‌کاری و در فامهای نامحدود می‌تواند با توجه به سرعت خشکایی بالا سطحی زیبا و آراسته همراه با دوام و تنوع بالا برای شما به ارمغان آورد.

این محصول فناور قابلیت اجرا بر روی همه‌ی سطوح چه از نظر جنس و شکل را با در نظرگیری ملاحظات آماده‌سازی سطح بسیار ساده داراست.

رنگ ترافیکی لوتوس

رنگها مخلوطی از رنگدانه ها و پرکننده ها هستند که در یک رزین یا زمینه متصل کننده قرارگرفته اند. همچنین یک مایع (آب یا حلال) نیز به مخلوط مذکور اضافه می شود تا انعطاف پذیری محصول نهایی جهت کاربرد در موارد مختلف ایجاد شود. اجزاء و افزودنی های مختلفی نیز می توانند برای ایجاد خواص مشخصی به رنگ اضافه شوند.

هنگامی که دو سطح روی هم ساییده می شوند، نیروهای تریبولوژیکی روی سطوح اعمال می شود. این محصول به عنوان رنگ ضد خش دارای افزودنی های معدنی در ابعاد نانویی است که باعث افزایش مقاومت به سایش این رنگ می شوند. افزودنی اصلی جهت ایجاد این خاصیت نانوکلی (nanoclay) است.

رزین نانوکامپوزیت اکریلیک ترموپلاست

این محصول نانوکامپوزیت رزین اکریلیک ترموپلاست، حاوی کِلِی اصلاح شده است. این رزین اکریلیک ترموپلاست نانوکامپوزیتی در صنایع تولید رنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. نانو کامپوزیت‌ها موادی هستند که در آن‌ها فیلرهای معدنی درون یک زمینه پلیمری پخش می‌شود. لایه‌های رس می‌توانند درون پلیمر اینترکلیت یا اکسفولییت شده و نانوکامپوزیت پلیمر/کِلِی تشکیل دهند. این رزین با قابلیت ترکنندگی بسیار خوب پیگمنت، سازگاری زیادی با پیگمنت و فیلرهای معمول در صنعت رنگ دارد.

نانوفام SC

یک پوشش خود تمیز شونده شفاف است که با بهره گیری از خاصیت فوتو‌کاتالیستی تیتانیا و نیز فناوری نانو طراحی و عرضه شده است. در حضور نور، فوتوکاتالیست قادر به تجزیه آلاینده‌های محیطی خواهد بود. علاوه بر آن، بدلیل عدم چسبندگی این مواد بر روی سطح، باقیمانده آلاینده‌ها نیز به راحتی و به وسیله بارش باران از روی سطح زدوده می‌شوند.

اورکا نانو پینت

رنگ اکریلیک پایه آب با کیفیت عالی که با استفاده از ماده نانو سیلور، خاصیت منحصر به فرد آنتی باکتریال به آن اضافه شده است.

نانوسیل

نانو سیل الوان بر پایه سیلان/سیلوکسان در اندازه‌های نانو است. این محصول به عنوان پوشش آب‌گریز برای آغشته‌سازی و استفاده به عنوان سیلر برای زیرآیندهای معدنی و بسیار قلیایی قابل استفاده است. با اعمال پوشش ضد آب و لک الوان، سطح نسبت به محیط بیرونی آب‌گریز شده اما تنفس از داخل مصالح وجود دارد. این محصول برای ایجاد خاصیت آب‌گریزی در سطوح معدنی متخلخل و جاذب مورد استفاده در صنایع ساختمانی و آثار هنری و باستانی قابل استفاده است.

رنگ پودری الکترواستاتیک پایه رزین اپوکسی-پلی استر حاوی نانو ذرات سیلیکا با خاصیت کاهش دود

این محصول هم جزء محصولات نانو در حوزه رنگ و رزین است که به صورت پودری تهیه شده است.