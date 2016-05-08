خودداری وزیر فرهنگ از پاسخ به خبرنگاران/شما نباید از من سوال کنید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه دیدار با اعضای شورای عالی خانه هنرمندان، در جمع خبرنگاران حاضر شد و بعد از پاسخ دادن به پرسش های خبرنگار تلویزیون، از جواب به سوالات خبرنگاران دو رسانه اصلی امتناع کرد.

در این میان گفتگویی میان خبرنگاران این دو رسانه و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت؛ که در این میان علی جنتی گفت: «شما نباید از من سوال کنید. چرا که من به دلیل برخوردهایی که کردید اصلا نباید پاسخ شما را بدهم. شما یک دروغی گفتید، در حالی که هیچ کدام از محافظان من در آن ماجرا حضور نداشتند و من اصلا به شما جواب نمی دهم.»

براساس اخبار منتشر شده در رسانه ها، محافظان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه دیدار از سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر، با تعدادی از خبرنگاران حاضر در این دیدار برخورد فیزیکی کردند که این مساله باعث اعتراض خبرنگاران و امتناع آنها از مصاحبه با علی جنتی شد. در نهایت و بعد از انتشار خبر این برخورد با خبرنگاران در رسانه های مختلف، روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتفاق فوق را تکذیب کرد.