تدابیر جدید حیدر العبادی با گذشت چند روز از حوادث منطقه سبز بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، دفتر «حیدرالعبادی» نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که دولت عراق تدابیر لازم را برای برگزاری جلسات پارلمان و حمایت از نهادهای دولتی اتخاذ کرده است.

بر اساس این گزارش در این بیانیه تصریح شده است: دولت عراق همچنین نیروهایی را برای محافظت از تاسیسات عمومی و دارایی های خصوصی مستقر می کند.

در ادامه این بیانیه عنوان شده است: العبادی از وزارت کشور خواسته که فقط افراد آشوبگر در میان تظاهرکنندگان تحت پیگرد قرار گیرند نه کسانی که به صورت مسالمت آمیز تظاهرات کردند.

همچنین در این بیانیه آورده شده که دولت عراق در سریع ترین زمان ممکن نسبت به ازسرگیری جلسات پارلمان برای رأی گیری در خصوص تغییر وزرا و تکمیل برنامه های اصلاحات دولت اطلاع رسانی می کند تا پارلمان کار قانون گذاری و نظارتی خود را آغاز کند.

به علاوه در بیانیه دفتر نخست وزیر عراق تصریح شده است: دولت با وجود شرایط و چالش هایی که با آنها روبرو است، تمام تلاش خود را برای ارائه راهکارهای اقتصادی، کاهش هزینه ها در راستای منفعت مردم عراق و عبور از بحران مالی صرف کرده است.

در همین راستا ذکر شده است: به زودی ۲ نشست با صندوق بین المللی پول و کشورهای گروه هفت که نسبت به حمایت اقتصادی از عراق و اصلاحات جامع تعهد داده اند، در عالی ترین سطح برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر دفتر حیدرالعبادی در رابطه با گارد امنیتی برای حمایت از پارلمان نیز تصریح کرد: جایگزینی نیروهایی از وزارت دفاع به جای گارد حمایت از مجلس به درخواست سلیم الجبوری رئیس پارلمان صورت گرفت.

همچنین تاکید شده است که اخبار منتشر شده مبنی بر انحلال هیأت وزیران در صورت عدم تشکیل ۳ جلسه، فاقد صحت است.