داور یک پنالتی ما را نگرفت/ تغییر زمین بازی به نفع پرسپولیس بود

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر دو تیم پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز از ساعت ۱۸ امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری چهار بر دو تیم پرسپولیس به پایان رسید.

فراز کمالوند در نشست خبری بعداز این بازی در ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: از طرفدارانی که به ورزشگاه آمدند و ما را تشویق کردند خیلی تشکر می کنم و بدون شک اگر بازی گسترش همزمان با بازی تراکتور نبود تماشاگران بیشتری می آمدند.

وی سپس با بیان اینکه تغییر زمین بازی به نفع پرسپولیس بود، افزود: به رغم میل باطنی قبول کردیم که بازی در یادگار امام برگزار شود و این نظر روحی تاثیر منفی روی ما گذاشت.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با تاکید بر اینکه باید از امروز بازیکنان را از لحاظ روانی و روحی آماده بازی آخر لیگ کنیم، گفت: ما باید فولاد خوزستان را شکست دهیم و خودمان را تا رده هفتم جدول بالا بکشیم.

کمالوند همچنین با اشاره به اینکه فوتبال غیرقابل پیش بینی است، گفت: همان طور که روزی بازی با ذوب آهن را پس از خوردن ۳ گل برگرداندیم و پیروز شدیم، امروز هم از پرسپولیس ۴ گل خوردیم.

وی با بیان اینکه فکر می کنم گسترش فولاد امروز گل های بدی خورد، ادامه داد: گلی که از راه دور خوردیم تاثیر منفی روی بازیکنانم گذاشت و در این شرایط بازگرداندن تیم خیلی دشوار است و همین گل دوم برنامه های ما را به هم ریخت چون می خواستیم در نیمه دوم چند تغییر تاکتیکی انجام دهیم و بازی را برگردانیم.