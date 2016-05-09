موقعیت منحصر بفرد ایران در منطقه زمینه اقتصادی کردن پروازها است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد کیش، علی عابدزاده در هشتمین اجلاس بین المللی ایکائو از استقبال ایران از شبکه یکپارچه پروازی خبر داد و گفت: این موضوع برای کشور ما مهم است و با توجه به موقعیت منحصر به فرد کشورمان در منطقه که در میانه مسیر شرق به غرب قرار گرفته می توانیم پروازها را اقتصادی کنیم.

وی افزود: مسیر ایران در خاورمیانه کوتاه ترین مسیر پروازی برای کشورهای منطقه است و می توان مدیریت و نظارت بر هوانوردی از مسیر ایران را با تکنولوژی که در اختیار داریم بر عهده بگیریم.

عابدزاده همچنین از ارتقاء ظرفیت های حمل و نقل هوایی ایران و سامانه های کمک ناوبری خبر داد و گفت: ایران دارای ۸۰ فرودگاه عملیاتی است و با برنامه ریزیهای انجام شده فرودگاه امام (ره) را به هاب مهمی در منطقه تبدیل می کنیم.

افزایش ایمنی و امنیت، رشد کیفی پرسن، ارتقاء مدیریت و توسعه عملیات هوانوردی از دیگر موارد مورد اشاره رییس سازمان هواپیمایی کشور در هشمین اجلاس بین المللی ایکائو بود که ۲۰ اردیبهشت با حضور مسئولان کشوری و کشورهای عضو ایکائو در کیش آغاز شد و تا ۲۲ اردیبهشت ادامه دارد.