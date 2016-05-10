مذاکره جان کری با بانکهای اروپایی درباره برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از گفتگوهایش با بانک های انگلیسی درباره معامله با ایران خبر داد و گفت: بانک های اروپایی نباید آمریکا را به خاطر عدم معامله با ایران بهانه قرار دهند.

پیش از این بانک های اروپایی اعلام کرده بودند که به خاطر ترس از تحریم های احتمالی آمریکا حاضر نیستند با شرکت های ایرانی معامله کنند.

جان کری روز سه شنبه گفت: متهم کردن آمریکا در مورد عدم معامله بانک های اروپایی با ایران بی انصافی است و به نظر نمی رسد ارتباطی با سیاست های خارجی آمریکا داشته باشد.

وی افزود: ما بر اساس توافق هسته ای با ایران و بعد از برجام اکثر تحریم های اقتصادی علیه این کشور را برداشته ایم و حالا دیگر بانک های اروپایی خودشان باید در مورد تعامل با ایران تصمیم بگیرند.

یک مقام آمریکایی تایید کرده است که جان کری که در حاضر در لندن به سر می برد، قرار است روز پنج شنبه با بانک های انگلیسی و اروپایی درباره معامله با شرکت ها و بانکهای ایرانی مذاکره کند.

کری در گفتگو با خبرنگاران در لندن افزود: لازم است وضعیت برجام و توافق هسته ای را برای بانک های اروپایی شفاف سازی کرد.

گفته می شود اکثر بانک های معتبر انگلیس از جمله HSBC و استاندارد چارترد در جلسه روز پنج شنبه با جان کری حضور خواهند داشت.