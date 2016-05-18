به گزارش خبرنگار مهر، مستند «خزان شکوفه ها» با موضوع آسیب های ناشی از کاهش و پیری جمعیت و راهکارهای برون رفت از این چالش، امروز ۲۹ اردیبهشت روی آنتن شبکه افق می رود.

رهبر معظم انقلاب چندی پیش در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخنان مهمی در مورد جمعیت و لزوم توجه به ازدیاد نسل مطرح فرمودند و در بخشی از بیانات شان به این حقیقت اشاره داشتند که در خصوص جمعیت باید مراقب باشیم اشتباه سال های قبل تکرار نشود زیرا بهترین حالت برای دشمن، ایرانی «کم جمعیت» و با اکثریتی «سالخورده» است.

این تاکیدات همیشگی رهبری بر لزوم افزایش نسل و ابلاغ سیاست های کلی جمعیت در کنار استقبال از طرح مجلس شورای اسلامی برای افزایش باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت نشان می دهد که ایشان در خصوص موضوع افزایش جمعیت به طرح های صحیح، منطقی و عالمانه عقیده دارند.

مجموعه مستند «خزان شکوفه ها» به آسیب های ناشی از کاهش جمعیت و پیری آن می پردازد و طی گفتگوهایی با کارشناسان حوزه جمعیت شناسی، معایب کم شدن جمعیت، ازدواج دیر هنگام و تک فرزندی را از دیدگاه کارشناسانه مورد بررسی قرار می دهد.

این مستند، گفتگومحور به همراه مصاحبه و نریشن است که توسط محمدمهدی مطهر تهیه شده و روح الله رفیعی نیز کارگردانی آن را بر عهده داشته است.

«خزان شکوفه ها» را می توانید امروز ۲۹ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق ببینید. تکرار این برنامه نیز در ساعت های ۱۰:۳۰ و ۱۳:۳۰ روز بعد روی آنتن می رود.