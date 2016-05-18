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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

مدير مسكن اداره راه و شهرسازی اردبيل تاکید کرد؛

پرونده مسکن مهر پارس‌آباد تا پایان امسال بسته می‌شود

پرونده مسکن مهر پارس‌آباد تا پایان امسال بسته می‌شود

پارس آباد - مدير مسكن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان اردبيل از اتمام پروژه‌های مسکن مهر شهرستان پارس آّباد تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام باباخانی صبح چهارشنبه در بازديد از مجتمع مسكن مهر پارس آباد با اشاره به روند اجرایی مطلوب پروژه های مسکن مهر در این استان اضافه کرد: در صورت تسریع آورده نقدی توسط متقاضيان و برقراری انشعابات مربوطه پرونده مسكن مهر اين شهرستان تا پايان سال جاری بسته می شود.

وی با بیان اینکه مسكن مهر پارس آباد در زميني به مساحت ۱۰۰ هكتار احداث می شود، ادامه داد: ۹۸۴ واحد در قالب فاز اول اين مجموعه توسط تعاونی های مسكن احداث و پس از تكميل محوطه سازی و زيرساخت های لازم تحويل متقاضيان شده است.

مدير مسكن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان اضافه کرد: فاز دوم اين مجموعه نيز با ۷۵ هكتار مساحت تعداد هزار و ۲۹۶ واحد را درون خود جای داده كه به صورت تفاهم نامه سه جانبه در حال تكميل است.

وی با بیان اينكه آماده سازی محوطه فاز دوم اين مجموعه با پيشرفت فيزيكی حدود ۷۰ درصد در حال اجرا است، بیان داشت: عمليات ساخت ۴۹۶ واحد تكميل شده و مابقی واحدها نیز با پيشرفت فيزيكي ۹۳ درصد در مرحله پايانی قرار دارد.

باباخانی از ساخت يك باب مسجد و مدرسه در اين مجموعه خبر داد و متذکر شد: البته مسجد مجتمع تكميل و در سفر اخير وزير راه و شهرسازي به استان مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت و مدرسه نيز با پيشرفت فيزيكی بالای ۸۵ درصد در حال ساخت است.

کد مطلب 3661901
محمد میرزایی ناطق

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