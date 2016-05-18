به گزارش خبرنگار مهر، پیک مصرف برق ایران در طول یک روز حدود ۲۰۰۰ مگاوات افزایش و به ۴۲ هزار و ۱۳۹ مگاوات رسید تا در آستانه آغاز فصل گرما، جهش جدید مصرف برق در ایران کلید بخورد.

بر اساس گزارش مدیریت شبکه برق ایران، روز گذشته سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه پیک مصرف برق در ساعت ۱۴:۱۳ بعداز ظهر به ۴۲ هزار و ۱۳۹ مگاوات افزایش یافته ضمن آنکه در ساعت ۲۱:۲۳ شب هم پیک مصرف به حدود ۴۱ هزار و ۱۶۴ مگاوات رسیده است.

این درحالی است که دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه پیک مصرف برق روزانه در ساعت ۱۴:۱۰ بعد از ظهر حدود ۴۰ هزار و ۱۶۶ مگاوات بود که افزایشی حدود ۲۰۰۰ مگاواتی در طول کمتر از یک روز را تجربه می‌کند.

از سوی دیگر برای نخستین بار در سال‌جاری پیک مصرف برق روزانه از پیک شبانه پیشی گرفت تا با روشن شدن وسایل سرمایشی به ویژه انواع کولرهای آبی، گازی و اسپیلت‌ها شاهد آغاز موج جدید جهش مصرف برق در کشور باشیم.

با وجود افزایش چند هزار مگاواتی پیک مصرف برق ایران در طول هفته جاری تاکنون اما ذخیره برق نیروگاه‌های کشور کماکان در شرایط ایمنی قرار دارد به طوری‌که در ساعات پیک مصرف برق روز گذشته ذخیره برق نیروگاه‌ها حدود چهار هزار و ۵۵۳ مگاوات گزارش شده است.

با وجود جهش مصرف برق در کشور اما تراز تجارت برق و انرژی ایران کماکان منفی بوده و از مجموع ۷۸۰ مگاوات برق مبادله شده با کشورهای همسایه سهم واردات ۶۱۴ مگاورات و سهم صادرات حدود ۱۶۶ مگاوات بوده است.

در این بین متوسط مصرف برق صنایع کشور با نوسان قابل توجه‌ای همراه نبوده و روز گذشته صنایع و کارخانه‌ها حدود سه هزار و ۸۵۷ مگاوات برق و انرژی مصرف کرده‌اند.

در همین حال امروز محمودرضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با تشریح ۳ برنامه مقابله با خاموشی‌های تابستانی، از مذاکره با استانداری‌ها برای کاهش ساعت کاری ادارات در برخی از روزهای تابستان خبر داده است.

به گزارش مهر، هم اکنون ظرفیت تولید برق ایران به بیش از ۷۴ هزار مگاوات رسیده است که پیش بینی می‌شود تا پیش از آغاز گرمای طاقت فرسای تابستانی، این ظرفیت به حدود ۵۴ هزار مگاوات افزایش یابد.

در این بین حمید چیت چیان وزیر نیرو خط قرمز پیک مصرف برق تابستانی را تعیین کرده و یادآور شده است: پیک مصرف برق در تابستان در مرز ۵۴ هزار مگاوات پیش‌بینی شده و در صورتی‌ که مصرف برق از این مرز عبور کند خاموشی خواهیم داشت.

در حالی پیک مصرف برق برای تابستان امسال حدود ۵۴ هزار مگاوات تعیین شده که تابستان سال گذشته با مصرف حدود ۵۰ هزار و ۱۷۷ مگاوات، رکورد جدیدی در پیک مصرف این حامل انرژی پاک به ثبت رسیده بود.

در همین حال، عبدالرسول پيشاهنگ معاون هماهنگي و نظارت بر بهره‌برداري توانير اخیرا با اشاره به برنامه‌ریزی برای تامین پایدار و مطمئن برق مشترکان به ویژه در روزهای پیک مصرف تابستان ۱۳۹۵، بیان کرده است: سال گذشته انجام حدود ۷۸ هزار مگاوات عملیات تعميراتي در نيروگاه‌های برق در دستور کار قرار گرفت.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه مطابق با برنامه زمان‌بندی تعميرات تمامی نيروگاه‌های برق تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به پایان می‌رسد، تاکید کرده است: با تعمیر دوره تعمیرات، پایداری شبکه تولید برق کشور به میزان قابل توجه‌‌ای افزایش می‌یابد.

به گزارش مهر، کارشناسان معتقدند در روزهای گرم سال و در دماهای بالا به ازای هر یک درجه افزایش دما بیش از ۴۰۰ مگاوات مصرف برق شبکه افزایش می‌یابد.