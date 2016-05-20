کامیون های روباتیکی وارد جاده ها می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه علمی تکنولوژی ریویو در گزارشی می نویسد: این احتمال وجود دارد که خودروهای سنگین روباتیکی زودتر از خودروهای سبک و سواری خودکار وارد خیابانها و جاده ها شوند.

طی سالهای اخیر شرکتهای زیادی وارد این عرصه شده و بر روی طراحی و ساخت ایمن و قابل اطمینان خودروهای سنگین روباتیکی کار کرده اند. در تازه ترین نمونه شرکتی موسوم به Otto که توسط مغزهای متفکر قبلی گوگل اداره می شود بر روی نسل جدیدی از کامیونهای خودکار کار می کنند.

در این پروژه محققان خوش ذوقی از تیم خودروهای خودران گوگل، شرکتهای تسلا، اپل و Cruise Automation حضور دارند تا مشخص شود این پروژه هدف کاملا روشنی دارد.

مهمترین ویژگی تلاش این محققان در این است که هر کامیونی را با اعمال تغییراتی مهم به خودروی سنگین روباتیکی تبدیل می کند.

درحالی که راننده ها مجبور هستند برای رساندن محموله های باری خود به شهرها و کشورهای مقصد ساعتهای طولانی و روزهای متوالی در راه باشند حالا می توان از این فناوری جدید برای افزایش بازده کاری در این زمینه استفاده کرد.

از آن گذشته این دسته از خودروهای سنگین قابلیت رانندگی مؤثر در اوضاع جوی نامتعادل را دارند که بدین ترتیب صرفه جویی قابل توجهی در سوخت و سایر هزینه های مرتبط صورت می گیرد.

از آن گذشته شرکتهای مطرحی در زمینه ساخت خودروهای سنگین و کامیون و تریلی نظیر ولوو و Daimler گرایش چشمگیری به طراحی نمونه های خودکار داشته اند و در عین حال شرکتهای نوپایی نظیر Peloton Tech آزمایشات جالب توجهی در این زمینه انجام داده اند.