واکنش فواد معصوم به تحولات سیاسی عراق

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از رسانه های عراقی، فواد معصوم رئیس جمهور عراق تاکید کرد که‌ آنچه‌ دیروز به‌ وقوع پیوست هیچ خدمتی به‌ اصلاحات در کشور نخواهد کرد و موجب پیچیده‌تر کردن اوضاع عراق می شود.

معصوم در ادامه‌ افزود: در قانون اساسی عراق بر حق پرپایی اعتراضات و تجمع تاکید شده‌ است و این هم راهی برای رساندن خواسته‌های ملت به‌ گوش دولتمردان است، اما این بدان معنا نیست که‌ تجمعات به‌ خشونت کشیده‌ شود و دستگاه‌های دولتی مورد هجوم واقع شوند.همه باید قانونمند باشند.

رئیس جمهور عراق بیان کرد: از دولت هم می خواهم که‌ تمامی راهکارهای مسالمت آمیز را برای پیگیری خواسته‌های مردم در پیش گیرد.

فواد معصوم بار دیگر از تمامی گروه‌های عراقی در خواست کرده‌ است که‌ به گفتگو روی آورند.