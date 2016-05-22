جزیره قشم با مدل اوکیناوی ژاپن توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، رضا باقری نژاد با بیان این مطلب گفت: مدیران ارشد استان اوکیناوای ژاپن در نشست با هئیت اعزامی از منطقه آزاد قشم علاقمندی خود را برای اجرای مدل توسعه این استان در زمینه توسعه توریسم و همچنین زیر بخش های اقتصادی در حوزه های مالی، لجستیک و IT در جزیره قشم اعلام کردند.

وی از اوکیناوای ژاپن به عنوان مهمترین قطب گردشگری، مالی، IT، و لجستیک در جنوب شرقی آسیا نام برد و گفت: سال گذشته حدود ۸ میلیون گردشگر داخلی و خارجی از ظرفیت های صنعت گردشگری این استان بازدید کرده اند.

به گفته مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم، استفاده از مدل موفق حوزه گردشگری اوکیناوای ژاپن در جزیره قشم که از ظرفیت های فراوان برخوردار است، نقش مهمی در جذب توریسم و تقویت حوزه اقتصادی این منطقه خواهد داشت.

وی با اشاره به بازدید مسئولان شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم و همچنین هیئت اعزامی سازمان منطقه آزاد قشم از مناطق مختلف استان اوکیناوا از جمله منطقه مرکز مالی و اقتصادی این استان در شهر ناگوNago یادآور شد: ژاپنی ها به دلیل ارتباطات خوب دیرینه با کشورمان از امتیازات مثبت برای مشارکت در طرح های اقتصادی قشم برخوردارند.

باقری نژاد با اشاره به اهمیت اجرای طرح های مختلف صنعتی در قشم از جمله در حوزه صنعت گردشگری با رعایت استاندارهای محیط زیست، اظهار کرد: در نشست با مدیران ارشد وزارت محیط زیست ژاپن برای اجرای طرح های مختلف صنعتی در قشم با حفظ محیط زیست مذاکراتی انجام شد تا از مدل های موفق این کشور در اجرای طرح های مختلف جزیره قشم نیز استفاده شود.